Um novo jogador da Copa do Mundo de 2026 chamou a atenção dos clubes da Liga Saudita, que pretendem contratá-lo durante a próxima janela de transferências de verão, depois de ter derrotado Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, e seus companheiros da seleção de Portugal.

A seleção de Portugal fracassou em seu primeiro teste na Copa do Mundo, após empatar com a República Democrática do Congo por 1 a 1, na primeira rodada da fase de grupos.

A partida contou com a participação de Charles Bickle, meio-campista da seleção do Congo, que entrou como reserva aos 74 minutos, ajudando a manter o empate até o final da partida.

Apesar dessa participação limitada, Pickle chamou a atenção de dois clubes da Liga Saudita, especificamente o Al-Fayha e o Al-Riyad, conforme revelou o jornalista Ben Jacobs.

Bickle joga atualmente pelo Espanyol, clube para o qual se transferiu vindo do Cremonese, da Itália, no verão de 2025.

Desde o início da última temporada 2025-2026, Charles Pickle disputou 26 partidas pelo Espanyol no Campeonato Espanhol e na Copa do Rei da Espanha, nas quais marcou apenas um único gol.

Por outro lado, o jogador de 29 anos joga pela seleção do Congo desde 2023, após ter defendido as categorias de base da Suíça, e conseguiu, em 35 partidas, marcar apenas um gol, além de ter dado uma assistência.

Vale lembrar que várias reportagens da imprensa revelaram o interesse de muitos clubes da Liga Saudita em contratar jogadores da Copa do Mundo de 2026.