Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Bart DHanis

Traduzido por

Depois de Silva e Stones, o Man City também se despede de um jogador com 136 partidas pelo clube

Mercado da bola
Manchester City
Inter de Milão

Manuel Akanji vai se despedir definitivamente do Manchester City. O suíço vai se transferir para o Inter por quinze milhões de euros, segundo Fabrizio Romano.

Akanji já jogou nesta temporada por empréstimo pelo clube italiano. O zagueiro causou excelente impressão e agora será contratado definitivamente pelo Inter.

Akanji disputou praticamente todos os jogos até agora. Ele entrou em campo em 31 partidas do campeonato, nas quais marcou dois gols.

O jogador, que disputou 79 partidas pela seleção suíça, deixa o Etihad Stadium após 136 jogos oficiais. Com o Manchester City, ele conquistou a Premier League (duas vezes), a Liga dos Campeões e a FA Cup.

O zagueiro de 30 anos não é o único jogador a deixar o Manchester City neste verão. John Stones e Bernardo Silva também já anunciaram sua saída.

Copa da Inglaterra
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Southampton crest
Southampton
SOU
Campeonato Italiano
Torino crest
Torino
TOR
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Publicidade