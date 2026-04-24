Depois de Silva e Stones, o Man City também se despede de um jogador com 136 partidas pelo clube

Manuel Akanji vai se despedir definitivamente do Manchester City. O suíço vai se transferir para o Inter por quinze milhões de euros, segundo Fabrizio Romano.

Akanji já jogou nesta temporada por empréstimo pelo clube italiano. O zagueiro causou excelente impressão e agora será contratado definitivamente pelo Inter.

Akanji disputou praticamente todos os jogos até agora. Ele entrou em campo em 31 partidas do campeonato, nas quais marcou dois gols.

O jogador, que disputou 79 partidas pela seleção suíça, deixa o Etihad Stadium após 136 jogos oficiais. Com o Manchester City, ele conquistou a Premier League (duas vezes), a Liga dos Campeões e a FA Cup.

O zagueiro de 30 anos não é o único jogador a deixar o Manchester City neste verão. John Stones e Bernardo Silva também já anunciaram sua saída.