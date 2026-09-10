Depois de silenciar os críticos, Dembélé envia mensagem a Enrique

Ousmane Dembélé respondeu, na prática, às críticas que recebeu nesta temporada, durante a partida de seu time diante do Slovan Bratislava, na estreia de sua campanha na Liga dos Campeões da Europa.

Ousmane marcou dois gols e deu duas assistências durante a goleada por 6 a 1, silenciando os críticos e recebendo grandes elogios, apesar de ter sido substituído após 64 minutos.

Depois de ser substituído no primeiro tempo diante do Rennes, de ficar ausente contra o Lille e de participar de apenas vinte minutos diante do Monaco, Ousmane Dembélé vinha de um início de temporada um tanto instável até a noite de quarta-feira.

Mas ele dissipou quaisquer dúvidas iniciais com uma atuação brilhante diante do Slovan Bratislava e, embora a equipe adversária não estivesse entre as melhores do torneio, Dembélé demonstrou a garra necessária por meio de suas movimentações, da troca de posições, dos dois gols marcados, do desperdício de algumas oportunidades e das duas assistências para Ferran Torres.

Em entrevista ao canal "Canal+" após a partida, Ousmane deixou uma mensagem ao seu treinador Luis Enrique, dizendo: "Com certeza. Depois de um começo um tanto difícil, em que não joguei muito... joguei apenas 20 ou 45 minutos, não foi fácil voltar. Hoje, estou feliz, tenho energia suficiente para jogar 60 minutos. Precisávamos vencer, porque começamos a temporada mal e precisávamos de um início forte na Liga dos Campeões da Europa".

E prosseguiu: "Estamos felizes, e eu também estou feliz com minha atuação. Precisamos também subir na tabela do campeonato, precisamos continuar a caminhada".

Quando perguntado sobre seu estado mental atual, diante da espera pela renovação de seu contrato, acrescentou: "Bem, quando estou dentro de campo, não penso nisso (na renovação do meu contrato). Eu precisava recuperar minha forma física depois da Copa do Mundo e de umas férias curtas. Sinto uma melhora contínua. Espero ter mais tempo de jogo para recuperar meu ritmo. E também com a seleção nacional".

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E completou: "Marcar, dar assistências, vencer, tudo o que amo no futebol. Nosso início foi ruim, diante do Lens e também no campeonato, sofremos. Foi uma noite maravilhosa, precisamos continuar nesse mesmo ritmo e ser mais ambiciosos".

E Dembélé acrescentou: "Já vencemos a Liga dos Campeões da Europa duas vezes, e todo time quer nos derrotar. Os jogadores novos também precisam aprender rápido. Queremos vencer muitas partidas e conquistar muitos títulos".