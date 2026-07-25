Parece que o Al-Hilal saudita não se contentou em fechar uma das maiores transferências do mercado de verão, mas continua a mover-se com força em busca de um novo reforço para o setor ofensivo, no âmbito do plano da direção de construir uma equipa capaz de competir por todos os títulos nacionais e continentais na próxima temporada.

O "Al-Zaeem" tinha conseguido recentemente garantir a contratação do extremo holandês Crysencio Summerville, proveniente do West Ham United inglês, com um contrato válido por 4 temporadas, numa transferência cujo valor ultrapassou os 70 milhões de euros, tornando-se uma das mais caras da história da Liga Roshn Saudita.

Segundo o jornalista italiano Gianluigi Longari, o Al-Hilal não pretende ficar por aqui, uma vez que planeia concretizar uma nova contratação ofensiva de peso, sendo o sonho atual a contratação do colombiano Luis Díaz, extremo do Bayern de Munique alemão.

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Longari indicou que a direção do Al-Hilal colocou Díaz no topo das suas prioridades, no âmbito da sua tentativa de acrescentar um novo elemento ofensivo que confira à equipa mais força e velocidade nas alas, especialmente após o novo projeto técnico liderado pelo treinador italiano Simone Inzaghi.

Não é a primeira vez que o Al-Hilal tenta arrebatar uma das estrelas do Bayern de Munique, uma vez que o clube saudita já tinha entrado em negociações com o avançado inglês Harry Kane nas últimas semanas, aproveitando as negociações do jogador com o clube alemão sobre a renovação do seu contrato. No entanto, a transferência não teve sucesso depois de o jogador ter feito questão de continuar na Europa.

A contratação de Luis Díaz continua a ser um grande desafio para o Al-Hilal, dada a importância do jogador nas fileiras do Bayern de Munique. Contudo, o clube saudita provou nos últimos anos a sua capacidade de fechar transferências retumbantes, o que mantém a porta aberta para uma nova surpresa no mercado de transferências.