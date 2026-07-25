Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Depois de Semarville, o Al-Hilal mira estrela do Bayern Munique

Mercado da bola
C. Summerville
Al Hilal
Bayern de Munique
L. Diaz
Campeonato Saudita
Países Baixos
Arábia Saudita
Alemanha
Colômbia

O Zamalek visa nova contratação após o extremo neerlandês

Parece que o Al-Hilal saudita não se contentou em fechar uma das maiores transferências do mercado de verão, mas continua a mover-se com força em busca de um novo reforço para o setor ofensivo, no âmbito do plano da direção de construir uma equipa capaz de competir por todos os títulos nacionais e continentais na próxima temporada.

O "Al-Zaeem" tinha conseguido recentemente garantir a contratação do extremo holandês Crysencio Summerville, proveniente do West Ham United inglês, com um contrato válido por 4 temporadas, numa transferência cujo valor ultrapassou os 70 milhões de euros, tornando-se uma das mais caras da história da Liga Roshn Saudita.

Segundo o jornalista italiano Gianluigi Longari, o Al-Hilal não pretende ficar por aqui, uma vez que planeia concretizar uma nova contratação ofensiva de peso, sendo o sonho atual a contratação do colombiano Luis Díaz, extremo do Bayern de Munique alemão.

Leia também: Traição iminente: irá Jaissle assumir o comando do Al-Hilal saudita?

Longari indicou que a direção do Al-Hilal colocou Díaz no topo das suas prioridades, no âmbito da sua tentativa de acrescentar um novo elemento ofensivo que confira à equipa mais força e velocidade nas alas, especialmente após o novo projeto técnico liderado pelo treinador italiano Simone Inzaghi.

Amistosos de clubes
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Não é a primeira vez que o Al-Hilal tenta arrebatar uma das estrelas do Bayern de Munique, uma vez que o clube saudita já tinha entrado em negociações com o avançado inglês Harry Kane nas últimas semanas, aproveitando as negociações do jogador com o clube alemão sobre a renovação do seu contrato. No entanto, a transferência não teve sucesso depois de o jogador ter feito questão de continuar na Europa.

A contratação de Luis Díaz continua a ser um grande desafio para o Al-Hilal, dada a importância do jogador nas fileiras do Bayern de Munique. Contudo, o clube saudita provou nos últimos anos a sua capacidade de fechar transferências retumbantes, o que mantém a porta aberta para uma nova surpresa no mercado de transferências.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google