Depois de se despedir da Alemanha... Courtois inicia a caminhada rumo ao trono histórico de Neuer na Copa do Mundo

O goleiro belga Thibaut Courtois iniciou sua jornada rumo ao recorde histórico de seu colega alemão Manuel Neuer na Copa do Mundo, após a eliminação da “Maquinaria” da Copa do Mundo de 2026.

Courtois foi titular na seleção da Bélgica na partida contra o Senegal, nesta quarta-feira, no estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, esta é a 19ª partida em que Courtois joga pela seleção da Bélgica na Copa do Mundo, o que o leva ao terceiro lugar na lista dos goleiros com mais partidas disputadas na história do torneio.

O goleiro belga empatou com o uruguaio Fernando Muslera, que também disputou 19 partidas, ficando a apenas uma partida do francês Hugo Lloris.

Courtois poderá subir para o segundo lugar caso a seleção da Bélgica consiga chegar às oitavas de final, mas sua tarefa será mais difícil para alcançar a liderança, atualmente ocupada por Manuel Neuer.

Neuer disputou 23 partidas na Copa do Mundo, sendo o goleiro com mais partidas disputadas na história da competição, o que significa que a seleção da Bélgica precisa chegar até o fim do torneio para que Courtois consiga igualar seu recorde.

A maior conquista da seleção da Bélgica na Copa do Mundo de 2018 foi a classificação para as semifinais, antes da derrota por 0 a 1 para a França; no entanto, o time conseguiu o terceiro lugar após derrotar a Inglaterra por 2 a 0.

Vale lembrar que Neuer não disputará mais partidas na Copa do Mundo, após a eliminação da Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nas mãos do Paraguai, nos pênaltis.