O único jogador que atua no exterior no elenco da seleção da Arábia Saudita está próximo de desfalcá-la na próxima edição da Copa do Golfo, a "Golfo 27".

A 27ª edição da Copa do Golfo começa na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, no dia 23 de setembro, e segue até o dia 6 de outubro.

O jornal saudita "Arriyadiyah" apontou como provável a ausência de Saud Abdulhamid, lateral do Lens, da lista da Arábia Saudita, por causa da lesão que sofreu recentemente no clube francês.

Abdulhamid desfalcou o Lens nas últimas 3 partidas, pelo Campeonato Francês e pela Liga dos Campeões da Europa, devido a um hematoma na musculatura da coxa.

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O jornal esclareceu que o lateral saudita precisa de um período que varia de 10 a 14 dias para se recuperar dessa lesão, o que reduz a possibilidade de sua participação no torneio, que também começa em 10 dias.

Dessa forma, o grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, terá de começar a procurar um novo substituto para ocupar a posição de lateral direito durante as competições do torneio.

Abdulhamid será mais uma vítima das lesões na Golfo 27, depois de elas terem sido a causa da ausência do capitão Salem Al-Dawsari, craque do Al-Hilal, também dela, já que ele não disputou nenhuma partida desde o início da atual temporada.

A seleção da Arábia Saudita disputa o torneio do Golfo com o objetivo de reconquistá-lo, depois de estar sem vencê-lo há 23 anos, quando foi campeã pela última vez em 2003.

A Arábia Saudita está no Grupo 1, que conta, ao seu lado, com as seleções de Iraque, Omã e Kuwait, no qual os dois primeiros colocados avançam à semifinal.