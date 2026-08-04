Enquanto a diretoria do Trabzonspor mantém suas movimentações para fechar a contratação do craque egípcio Mohamed Salah, o clube turco começou a trabalhar em um novo negócio de peso.

De acordo com o site turco sporx, o Trabzonspor entrou na disputa pela contratação do atacante sérvio Dusan Vlahovic, após sua saída da Juventus, com o clube tendo entrado em contato com o empresário do jogador e apresentado uma proposta inicial para obter seus serviços.

A movimentação do Trabzonspor acontece no momento em que Vlahovic continua aguardando para realizar seu sonho de se transferir para o Barcelona.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Vlahovic tem, há cerca de um mês, uma proposta do Besiktas que inclui mais de 5 milhões de euros como bônus de assinatura, além de um salário anual de 8 milhões de euros líquidos em cada uma das duas temporadas propostas.

Vlahovic pediu um prazo para pensar na proposta, antes de a diretoria do Besiktas lhe conceder até o dia 10 de agosto para responder, mas o jogador pediu mais tempo, diante de seu desejo de aguardar a posição do Barcelona.

Os representantes de Vlahovic haviam oferecido seus serviços ao Barcelona no início da janela de transferências, mas a diretoria do clube catalão deixou claro que o jogador não é prioridade para ela, especialmente porque suas primeiras exigências financeiras não eram adequadas ao clube, depois de ele ter pedido um bônus de assinatura de 10 milhões de euros e um salário anual líquido de 8 milhões de euros.

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