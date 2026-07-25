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Depois de Salah, Besiktas aproxima-se da contratação de estrela do Al-Hilal saudita

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O gigante turco persegue todos

Parece que o Besiktas, da Turquia, não pretende contentar-se com apenas um negócio estrondoso durante o mercado de transferências de verão, depois de se aproximar da contratação de uma das estrelas do Al-Hilal, da Arábia Saudita, num movimento que poderá conceder-lhe uma das linhas ofensivas mais fortes na próxima temporada.

Relatos da imprensa haviam confirmado anteriormente que o Besiktas chegou a um acordo com a estrela egípcia Mohamed Salah, ex-jogador do Liverpool, num contrato que se estende por uma temporada, mediante um salário que chega aos 12 milhões de euros, com uma cláusula que permite prolongar o contrato por mais uma temporada.

De acordo com o jornalista de confiançaSacha Tavolieri, o clube turco está também perto de chegar a um acordo com o uruguaio Darwin Núñez, avançado do Al-Hilal, para se transferir para as suas fileiras a título de empréstimo até ao final da temporada.

Leia também: Traição iminente: irá Jaissle assumir o comando do Al-Hilal?

O relato indicou que as negociações entre todas as partes registaram um grande avanço nas últimas horas, e que o acordo final está mais próximo do que nunca, face ao desejo do jogador de regressar aos relvados europeus.

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Núñez havia-se juntado ao Al-Hilal durante o último período de transferências, mas a sua experiência com o clube não decorreu como se esperava, abrindo a porta à possibilidade de uma saída rápida, sobretudo com o interesse de vários clubes europeus em garantir os seus serviços.

Caso o Besiktas consiga concretizar ambos os negócios, formará uma dupla ofensiva de peso, liderada por Mohamed Salah e Darwin Núñez, num dos negócios mais fortes do mercado no campeonato turco.

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