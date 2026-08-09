Depois de Salah: 24 horas entre Lukaku e o Campeonato Turco, e o Chelsea aguarda

O clube Fenerbahçe está próximo de concluir a contratação de Romelu Lukaku, do Napoli, após o atacante belga aceitar, em princípio, se juntar ao clube turco.

Isso ocorre poucos dias depois de o clube turco Trabzonspor anunciar a contratação do capitão da seleção do Egito, Mohamed Salah, por dois anos, em uma transação sem precedentes para um jogador desse porte, o que causou grande alvoroço na Turquia.

Segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", as negociações entre Fenerbahçe e Napoli chegaram agora à sua fase final, e espera-se que a transação seja concluída nas próximas 24 horas.

Lukaku aceitou um contrato de dois anos no valor de 10 milhões de euros, incluindo bonificações, já que o Fenerbahçe deseja adicionar o experiente atacante ao seu elenco para a nova temporada o mais rápido possível.

O Napoli também está disposto a aprovar a saída do jogador de 33 anos, uma vez que o antigo campeão da Itália precisa de pelo menos 10 a 12 milhões de euros com a transação para evitar perda de capital.

Ganhos do Chelsea com a transferência de Lukaku

De acordo com a mesma fonte, o Napoli concordou em pagar 40% do valor de qualquer venda futura ao clube londrino no momento da contratação de Lukaku, em 2024.

O jornal italiano informou que a saída de Lukaku também eliminará seu salário anual total de 11 milhões de euros da folha salarial do Napoli, dando ao time do Campeonato Italiano mais margem de manobra no mercado de transferências.

Lukaku se juntou ao Napoli em 2024 e contribuiu para a conquista do título do Campeonato Italiano naquela temporada. Sua iminente transferência para o Fenerbahçe reforçará a chance de continuar jogando a Liga dos Campeões da Europa, já que o clube turco disputa atualmente as fases preliminares.

Espera-se também que o agente do atacante, Federico Pastorello, realize conversas na Itália, no esforço de ambas as partes para concluir a operação da transferência.

A transferência de Lukaku dará ao novo técnico do clube turco, Ismail Kartal, uma opção ofensiva de grande experiência, à medida que o clube turco busca disputar os títulos nacionais e avançar na Europa.

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