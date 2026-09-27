Poucas semanas depois de escrever uma das páginas mais bonitas de sua carreira na Copa do Mundo de 2026, Vozinha se viu diante de uma realidade completamente diferente. O experiente goleiro, que brilhou com a camisa de Cabo Verde e se impôs como uma das grandes surpresas do Mundial, vive atualmente um período difícil que pode ameaçar seu futuro no clube e na seleção de seu país.

Aos 40 anos, Vozinha se tornou um dos grandes destaques da Copa do Mundo de 2026, após liderar Cabo Verde em sua primeira participação no torneio e contribuir para que a seleção do "Tubarão Azul" alcançasse a fase dos 32, depois de chamar a atenção com defesas decisivas diante de seleções fortes.

A cena mais marcante de sua atuação foi obrigar a Espanha, atual campeã, a um empate sem gols, após defender diversas chances perigosas, o que lhe rendeu amplos elogios e fez suas ações dispararem consideravelmente depois do torneio, de acordo com o site francês "Foot Mercato".

Após o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal, pelo qual atuou na segunda divisão, Vozinha se tornou jogador livre e teve seu nome ligado a vários clubes, entre eles o Inter Miami e o Sérvia Barcaña, antes de finalmente acertar sua transferência para o Colo-Colo, do Chile, com contrato válido até dezembro próximo.

Seu brilho no Mundial não foi passageiro, já que colocou seu nome na lista de dez candidatos ao prêmio Yashin de melhor goleiro da temporada.









Vozinha começou sua trajetória no Colo-Colo como goleiro reserva do jovem Gabriel Maurieira, de 19 anos, até recuperar sua condição física e ter sua primeira oportunidade diante do Unión Española na Copa do Chile, em agosto passado, com a partida terminando em vitória de seu time por 3 a 0.

Depois disso, tornou-se o goleiro titular no campeonato, mas não conseguiu manter a imagem ideal que havia construído durante o Mundial.

Após manter o gol invicto diante do Huachipato em um empate sem gols, cometeu um erro decisivo diante do Deportes Concepción, no empate por 1 a 1 no dia 13 de setembro, ao falhar em afastar uma bola de escanteio, que chegou a Norman Rodríguez, autor do gol de sua equipe.

Ainda assim, seu técnico Fernando Ortiz saiu rapidamente em sua defesa, afirmando que o goleiro não havia sido submetido a testes reais durante a partida e que julgá-lo nesta etapa seria precipitado.









Mas os erros de Vozinha não pararam nos limites do clube, tendo se estendido também à seleção de Cabo Verde. A seleção perdeu para o Mali por 3 a 1, no início de sua caminhada no grupo que conta também com Ruanda e Libéria, depois de o experiente goleiro ter provocado o terceiro gol da seleção maliana em uma tentativa equivocada de afastar a bola, aproveitada por Dorgeles Nene, que marcou.

A derrota chega em um momento delicado para Cabo Verde, que busca compensar a decepção vivida na Copa Africana de Nações de 2025 e precisa de uma reação rápida diante de Ruanda na terça-feira para corrigir o rumo.

A crise de Vozinha não se limita aos erros técnicos, já que o goleiro enfrenta uma situação complicada em relação ao seu futuro no Colo-Colo. Seu contrato atual vai até dezembro próximo, com a existência de uma cláusula que permite sua renovação automática por mais um ano, mas a ativação dessa cláusula está condicionada à sua participação em 50% das partidas do time desde sua chegada.

Após participar de apenas três partidas das nove que poderia ter disputado, a margem de erro se tornou muito estreita, especialmente porque o Colo-Colo disputou jogos durante a data Fifa.

Assim, apenas poucas semanas depois de ver suas ações em alta após um Mundial histórico, Vozinha se vê diante de um teste completamente diferente. O desafio já não é provar sua capacidade de brilhar diante dos grandes do mundo, mas sim manter sua vaga de titular e garantir seu futuro no clube.