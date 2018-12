Depois de Rodrigo Caio, Flamengo abre conversas para repatriar Maicon

Iniciar a próxima temporada com dois reforços de peso para o setor defensivo é uma das exigências de Abel Braga

O Flamengo não está satisfeito apenas com a chegada de Rodrigo Caio. O Blog Ora Bolas apurou que o novo alvo prioritário do Rubro-Negro no mercado é Maicon, que atualmente defende o Galatasaray, visto que iniciar a próxima temporada com dois reforços de peso para o setor defensivo é uma das exigências de Abel Braga.

Agenciado por Carlos Leite, o defensor de 30 anos já sabe do interesse do clube carioca e vê com bons olhos o retorno para o futebol brasileiro, onde recentendente representou o São Paulo, entre 2016 e 2017. A negociação ainda está em estágio inicial, mas há otimismo entre as partes envolvidas.

Maicon, que tem contrato com os turcos até junho de 2021, também está na mira de dois clubes de alto poder aquisitivo do Oriente Médio, sendo um deles o Al Hilal, da Arábia Saudita. O outro interessado é do Qatar.

Antes de abrir conversas com o ex-zagueiro de São Pauloe e Porto, o Flamengo, vale lembrar, tentou sem sucesso as contratações de Gil, do Shandong Luneng, Miranda, da Inter de Milão, Dedé, do Cruzeiro, e Walter Kannemann, do Grêmio.