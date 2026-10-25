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Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Depois de revelar as negociações com o Barcelona! Nico Williams surpreende seu empresário com declarações explosivas!

Athletic Bilbao x Getafe
Athletic Bilbao
Getafe
La Liga
N. Williams
Espanha

O que ele disse?

Nico Williams, ponta do Athletic Bilbao, pôs fim à polêmica em torno de seu futuro, ao confirmar que recusou propostas de Barcelona, Arsenal e Paris Saint-Germain, enfatizando que sua decisão de permanecer no clube basco veio por convicção, após a vitória por 4 a 0 sobre o Getafe, neste domingo.

O jornal espanhol "Sport" relatou que as declarações do jogador vieram em resposta à fala de seu agente, Félix Tainta, que revelou a existência de negociações com o Barcelona durante o verão de 2024, afirmando que a diretoria do Athletic estava a par dos contatos, apesar de sua irritação com a forma como o clube catalão conduziu a negociação.

Tainta esclareceu que as negociações emperraram por causa dos problemas do Barcelona relacionados às regras do fair play financeiro, apontando que a ausência de garantias quanto ao registro e à participação do jogador o levou a não arriscar seu futuro.

Nico respondeu a essas declarações dizendo: "Félix errou nas palavras, as coisas não são assim", afirmando que a decisão final sobre seu futuro cabe a ele, a seu irmão e a sua família, e acrescentando que os detalhes do que acontece dentro da família só são conhecidos por seus integrantes.

O ponta espanhol frisou que nunca duvidou de seu desejo de permanecer no Athletic Bilbao, apesar das propostas que recebeu, dizendo: "Eu disse não ao Barcelona, ao Arsenal, ao Paris Saint-Germain e a vários outros clubes, porque estou aqui".

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Nico havia renovado seu contrato com o Athletic Bilbao até 30 de junho de 2035, confirmando seu compromisso em seguir sua trajetória com o time.

O jogador também abordou as críticas que sofreu nas redes sociais, afirmando que "as redes sociais não são a vida real", e que se concentra nas pessoas ao seu redor, buscando ser um exemplo para as crianças que o veem como um modelo a ser seguido.

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