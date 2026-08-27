O holandês Marino Pusic igualou o início de trajetória do alemão Matthias Jaissle com o Al-Ahli saudita, após liderar o campeão asiático à vitória por 1 a 0 sobre o Auckland FC neozelandês, na noite de quarta-feira, na primeira partida da Copa Intercontinental de Clubes de 2026.
Pusic venceu todos os quatro jogos que a equipe disputou sob seu comando, igualando assim o início de trajetória de Jaissle, que remonta à temporada 2023-2024.
Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do Kooora
De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", Jaissle, atual treinador do Newcastle United inglês, iniciou sua jornada com o Al-Ahli vencendo os quatro primeiros jogos, antes de perder o quinto.
Essa jornada, que é adornada pelos títulos da Liga dos Campeões da Ásia de Elite e da Supercopa Saudita, começou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Al-Hazm, seguida por um triunfo pelo mesmo placar sobre o Al-Khaleej, depois a vitória sobre o Al-Okhdood por um único gol, e sobre o Al-Taee por dois gols a zero. Já na quinta partida do alemão, a equipe perdeu por 5 a 1 para o Al-Fateh.
Jaissle renunciou ao cargo antes do início da atual temporada e assinou com o Newcastle United, o que levou o clube Al-Ahli a contratar Pusic com um contrato de duas temporadas.
O holandês liderou a equipe à vitória por 1 a 0 sobre o Al-Diriyah, na rodada de abertura da Saudi Pro League, por 2 a 1 sobre o Al-Anwar, na fase dos 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, por 4 a 0 sobre o Abha, na segunda rodada do campeonato, e, por fim, por 1 a 0 sobre o Auckland FC, na partida classificatória para o jogo da Copa África, Ásia e Pacífico, dentro da Copa Intercontinental de Clubes.
O Al-Ahli enfrenta, no próximo sábado, o anfitrião Al-Kholood, pela quarta rodada da Saudi Pro League.
Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do Kooora