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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Depois de Renard... A Federação Saudita dispensa o “Mago do Marrocos” antes da Copa do Mundo de 2026

H. Renard
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Marrocos
França
Arábia Saudita
Marrocos

Selecção prevista antes da Copa do Mundo

Os corredores da Federação Saudita de Futebol estão passando por um período de intensa movimentação, em preparação para as mudanças previstas na comissão técnica da seleção saudita, com destaque para a iminente saída de Hervé Renard do cargo.

Essa medida faz parte dos preparativos antecipados para a Copa do Mundo de 2026, já que a Federação busca traçar um novo plano técnico que garanta a melhor apresentação possível da “Selecção Verde” no próximo torneio mundial.

De acordo com o programa saudita “Nadina”, o marroquino Nasser Larguet deixará o cargo de diretor técnico da Federação de Futebol nos próximos dias.

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A fonte esclareceu que a Federação Saudita não renovará o contrato de Larguet, a fim de nomear o inglês Matt Crocker, considerado o artífice do renascimento do futebol inglês.

Fontes do “Nadina” também indicaram que o francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, não permanecerá no cargo nos próximos dias, já que a probabilidade de sua permanência não passa de 10%.

Nasser Larguet é considerado um “mago marroquino” na descoberta de talentos, pois possui grande experiência no desenvolvimento de jovens promessas e já dirigiu a Academia Mohammed VI.



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