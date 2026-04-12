Os corredores da Federação Saudita de Futebol estão passando por um período de intensa movimentação, em preparação para as mudanças previstas na comissão técnica da seleção saudita, com destaque para a iminente saída de Hervé Renard do cargo.

Essa medida faz parte dos preparativos antecipados para a Copa do Mundo de 2026, já que a Federação busca traçar um novo plano técnico que garanta a melhor apresentação possível da “Selecção Verde” no próximo torneio mundial.

De acordo com o programa saudita “Nadina”, o marroquino Nasser Larguet deixará o cargo de diretor técnico da Federação de Futebol nos próximos dias.

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A fonte esclareceu que a Federação Saudita não renovará o contrato de Larguet, a fim de nomear o inglês Matt Crocker, considerado o artífice do renascimento do futebol inglês.

Fontes do “Nadina” também indicaram que o francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, não permanecerá no cargo nos próximos dias, já que a probabilidade de sua permanência não passa de 10%.

Nasser Larguet é considerado um “mago marroquino” na descoberta de talentos, pois possui grande experiência no desenvolvimento de jovens promessas e já dirigiu a Academia Mohammed VI.







