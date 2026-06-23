Depois de quebrar seu recorde histórico... Klose envia uma mensagem especial a Messi

O astro argentino Lionel Messi consolidou seu status de lenda na história do futebol ao se tornar o maior artilheiro de todos os tempos das Copas do Mundo, com 18 gols, graças aos dois gols que marcou na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, na noite de ontem, segunda-feira.

Essa conquista histórica levou o lendário alemão Miroslav Klose, detentor do recorde anterior, a parabenizar Messi publicamente e elogiá-lo calorosamente, aceitando que seu recorde fosse superado com espírito esportivo, depois de ter assumido sozinho o recorde da seleção alemã na Copa do Mundo de 2014, ao marcar na vitória histórica da “Maquinaria” sobre o Brasil por 7 a 1 na semifinal.

Em declaração exclusiva ao jornal alemão “Süddeutsche Zeitung”, Klose disse: “Para mim, Lionel Messi é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Parabéns, campeão!”, descrevendo o astro argentino como um “gênio”.

Essa passagem histórica do bastão ocorreu durante a Copa do Mundo de 2026; Messi primeiro igualou o recorde ao marcar um hat-trick contra a seleção da Argélia, antes de assumir sozinho a liderança histórica ao marcar dois gols que levaram seu país à vitória por 2 a 0 sobre a Áustria.

Klose não escondeu sua grande admiração por Messi, mesmo antes de perder o título para ele, afirmando que já esperava que esse recorde fosse quebrado, mais cedo ou mais tarde, e demonstrando sua alegria por ter sido o astro argentino a fazê-lo, comentando: “O recorde seria quebrado, mais cedo ou mais tarde, e estou muito feliz por ter sido Messi quem o quebrou.”