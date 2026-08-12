Uma reportagem publicada nesta quarta-feira afirmou que Roberto Martínez, ex-treinador de Portugal, é candidato a assumir uma nova seleção europeia.

O treinador espanhol Roberto Martínez anunciou oficialmente sua saída do comando da seleção de Portugal em julho de 2026, após a derrota da equipe para a Espanha pelo placar de 1 a 0 e a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Por sua vez, a Federação Holandesa de Futebol discute há semanas a definição do novo treinador da seleção principal, após a renúncia de Ronald Koeman na sequência da Copa do Mundo, na qual a seleção não alcançou os resultados esperados.

Muito se falou sobre Michael Reiziger, assim como sobre Van Gaal, que teria oferecido seus serviços recentemente.

Apesar de Reiziger ter sido o candidato mais cotado até pouco tempo atrás, o cenário mudou nas últimas horas, e a imprensa holandesa começou a falar sobre outro candidato: Roberto Martínez.

De acordo com o jornal "De Telegraaf", Martínez, ex-treinador das seleções da Bélgica e de Portugal, é atualmente o candidato mais cotado.

O jornal indica que já existem negociações com a Federação Holandesa de Futebol.

Aparentemente, Martínez, de 56 anos, conversou com Nils de Jong, diretor esportivo da Federação Holandesa de Futebol, em Málaga.

Martínez mantém uma relação próxima com Jordi Cruyff, atual secretário-geral do Ajax, que também é um defensor da filosofia futebolística de seu pai, Johan. Os próximos dias serão decisivos nesse processo.