Depois de período em baixa, Gabriel Jesus dá a volta por cima no City e acirra disputa na Seleção

Atacante quebrou jejum, recuperou o sorriso e vai brigar por vaga na Copa América 2019

O desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo da Rússia deixou marcas em Gabriel Jesus, o atacante brasileiro se mostrou bastante abalado e sofreu com jogos ruins nos meses seguintes. No entanto, o atleta do Manchester City está dando sinais claros de recuperação e tem sido destaque do time inglês nos últimos jogos.

Aos 21 anos, Gabriel teve grande responsabilidade na Copa, depois de se tornar o artilheiro do Brasil nas Eliminatórias, o atacante chegou no Mundial sob muita expectativa, mas não conseguiu nem sequer balançar as redes. Muito criticado, ficou até de fora da primeira convocação do técnico Tite, mas retornou em seguida.

Nesse meio tempo, ganhou a concorrência de outro jovem atleta que atua na Inglaterra: Richarlison, que caiu nas graças do técnico e da torcida. Além disso, Roberto Firmino é outro nome de destaque e favorito no momento para iniciar os jogos como titular da equipe de Tite.

Mas ao lado da família, que está em Manchester para as festas de final de ano, o jovem brasileiro mostrou que tem recuperado a confiança e balançou as redes duas vezes na vitória do City por 3 a 1 sobre o Everton e de quebra se tornou o quinto maior artilheiro brasileiro da Premier League com 25 gols, atrás de Willian(27), Juninho Paulista(29), Roberto Firmino(40) e Coutinho(41). Além disso, contribuiu para a classificação da equipe na Copa da Liga, nesta terça, diante do Leicester City.

Guardiola, um dos grandes incentivadores de Gabriel Jesus, fez questão de elogiar o atacante e valorizar o fato de ter a família por perto.

"Não podemos esquecer que os jogadores também são seres humanos e há muitos que têm talento e podem passar por uma má fase por questões pessoais. Por isso que o Gabriel sente que, com a família aqui, ele estará mais tranquilo. Eu não poderia viver sem a minha família. Essa ajuda é boa para ele, mas sempre o vi como um cara bom de vestiário. Está sempre conversando, brincando e rindo com o Bernardo (Silva, português) e especialmente com os brasileiros", disse Guardiola.

Pela frente, Gabriel terá a sombra de Sergio Aguero, mas também precisa mirar os rivais na Seleção. Sempre disposto a se sacrificar pela equipe, Tite sabe que pode contar com o atacante, no entanto, há concorrência no setor ofensivo é grande, mas não faltará motivação para o jovem brasileiro.