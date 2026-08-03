A Federação Inglesa de Futebol decidiu enviar uma carta oficial a Gianni Infantino para informá-lo da retirada de seu apoio à reeleição dele como presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Segundo o jornal britânico The Athletic, essa decisão vem após a Federação Inglesa emitir um comunicado no sábado no qual apoiou a posição da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), que admitiu ter perdido a confiança na liderança de Infantino após sua tentativa de vender uma participação de 21% das operações comerciais e dos eventos da Fifa a um fundo de investimento de propriedade de Joshua Kushner por 4,2 bilhões de dólares (3,1 bilhões de libras esterlinas).

O comunicado da Federação Inglesa dizia: "Chegou a hora de realizar uma revisão abrangente e rigorosa da liderança e da governança da Fifa, para garantir que o esporte mundial seja administrado com transparência e em benefício de todas as 211 federações-membro, colocando a gestão de longo prazo do esporte no centro de seus objetivos".

Infantino havia recuado de forma dramática de sua proposta relativa ao projeto "Fifa Forward Enterprises" na última sexta-feira, após ampla oposição de dentro do meio futebolístico, incluindo Kevin Lamour, diretor de operações da Fifa, que declarou à agência Associated Press: "É um projeto de uma só pessoa".

Apesar do cancelamento dos planos do projeto "Fifa Forward Enterprises", Infantino enfrenta pressões crescentes, já que a Federação Galesa de Futebol se tornou na segunda-feira uma das primeiras entre as 211 federações-membro da Fifa a retirar oficialmente seu apoio à reeleição dele no próximo ano.

A Federação Sérvia de Futebol também confirmou na segunda-feira a retirada de seu apoio a Infantino, esclarecendo em comunicado oficial: "Gostaríamos de lembrá-los de que oferecemos ao senhor Infantino apoio por escrito em 25 de maio deste ano, mas, após um estudo cuidadoso dos acontecimentos que prejudicaram gravemente a reputação da Fifa e de seu presidente no último período, este é o único passo lógico e racional".

Já a Federação Suíça de Futebol, que representa o país natal de Infantino, declarou: "Escrevemos uma carta de apoio antes dos acontecimentos amplamente discutidos durante a Copa do Mundo, que também consideramos preocupantes. Como resultado, estão ocorrendo atualmente discussões adicionais nos níveis interno e externo com outras federações".

A Federação Suíça acrescentou: "Naturalmente, os acontecimentos da semana passada estão sendo levados em consideração durante essas discussões. Além disso, buscamos realizar outra troca de opiniões pessoal com o presidente da Fifa, e continuaremos a acompanhar os desdobramentos em torno da Fifa até as eleições marcadas para 18 de março de 2027".

Os meios esportivos preveem que outras federações de futebol europeias sigam os passos das federações galesa e inglesa em coordenação com a Uefa, que anteriormente havia prometido que seus membros boicotariam a Copa do Mundo caso os planos do "Fifa Forward Enterprises" não fossem cancelados.

A Uefa ameaçou apresentar uma ação judicial contra a Fifa por causa de sua proposta cancelada relativa ao projeto "Fifa Forward Enterprises".

Um escritório de advocacia que atua em nome da Uefa havia enviado, em 31 de julho, cartas separadas à Fifa e a Joshua Kushner — irmão de Jared Kushner, genro do presidente americano Trump —, exigindo que não fossem destruídos quaisquer documentos relacionados a esses planos.

A The Athletic revelou na semana passada que a grande maioria dos membros da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) está perdendo ou já perdeu a confiança em Infantino.

Infantino havia anunciado durante a assembleia geral anual da Fifa, em abril passado, sua intenção de se candidatar ao que seria seu último mandato como presidente da organização.

Antes do surgimento da crise do projeto "Fifa Forward Enterprises", seu controle sobre o futebol mundial era tão firme que Infantino publicou em sua conta na plataforma Instagram que havia recebido promessas de apoio de mais de 200 das 211 federações-membro para sua reeleição em 2027.

As previsões indicavam que o dirigente de 56 anos concorreria sem qualquer oposição ao ciclo compreendido entre os anos de 2027 e 2031, exatamente como ocorreu em 2019 e 2023.

No entanto, Victor Montagliani, presidente da Concacaf e atual vice-presidente da Fifa, estuda seriamente disputar com Infantino o cargo da presidência.

Vale destacar que o prazo para a apresentação das candidaturas para disputar as eleições do mês de março deve se encerrar até o próximo dia 18 de novembro.