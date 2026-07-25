O clube saudita do Al-Ittihad colocou um novo jogador nigeriano na sua lista de interesses, com o objetivo de o contratar durante a atual janela de transferências de verão, tendo em conta a necessidade de um novo jogador para o meio-campo.

O Al-Ittihad tinha entrado em negociações com o clube belga Club Brugge, para contratar o seu jogador nigeriano Raphael Onyedika no atual mercado de verão, mas está agora perto de perder o negócio para o Eintracht Frankfurt alemão.

Segundo o jornal turco "Fanatik", o Al-Ittihad colocou os olhos noutro jogador nigeriano, Wilfred Ndidi, jogador do Beşiktaş, para tapar a lacuna no meio-campo.

O jornal esclareceu que o clube saudita enviou uma proposta ao seu congénere turco para garantir os serviços do médio nigeriano a troco de 12,5 milhões de euros.

Isto surge num momento em que o Al-Ittihad procura um novo jogador para a posição de médio defensivo, de forma a compensar a saída do brasileiro Fabinho, que deixou a equipa no final da temporada passada, com o término do seu contrato.

O nome do Al-Ittihad foi associado a vários jogadores nesta posição, sendo os mais destacados o marroquino Sofyan Amrabat, médio do Fenerbahçe, e o egípcio Marwan Attia, estrela do Al-Ahly, além de Onyedika e Ndidi.

Ndidi tem uma carreira notável, tendo passado a maior parte dela no Leicester City, entre 2017 e 2025, antes de se transferir para o Beşiktaş, ao qual representou na temporada passada.

O jogador de 29 anos disputou, na sua única temporada com a equipa turca, 31 jogos, nos quais conseguiu marcar dois golos e fazer uma assistência.

Ndidi tem também especial importância na seleção da Nigéria, onde usa a braçadeira de capitão desde 2023, tendo participado com as Super Águias em 79 jogos desde a sua estreia em 2015, marcando um golo e fazendo 5 assistências.