Depois de Neymar, Barcelona se tornou um clube vendedor. Foram quase 20 saídas

Clube presume que embolsou mais de 100 milhões de euros (R$ 433,5 milhões) enquanto se prepara para as posssíveis saídas de Coutinho, Malcom e outros

não compra mais, mas vende. Obviamente que faz investimentos, e será muito importante neste verão, quem sabe se é por isso que a gestão do desporto foi forçado a mudar o modelo tradicional que o Barça não foi usado para vender tanto quanto nos últimos anos. Desde 2017, quando Neymar foi ao em troca de 222 milhões de euros, os catalães têm evoluído nas vendas de atletas, de um total de dezessete jogadores, o que é incomum.

Este é o próprio Neymar, mas também Mascherano, Denis Suárez, Lucas Digne, Claudio Bravo, Arda Turan, Paco Alcácer, Aleix Vidal, Marlon , Munir, Douglas, Sergi Samper, Paulinho, Deulofeu, Yerry Mina, André Gomes e Cillessen. Algumas das adições, como Mina - a esperando para ver o que acontece com Malcom -, só jogaram um punhado de jogos. O clube tem feito negócios com alguns, como Paulinho ou Yerry Mina, mas outros, como Arda Turan ou Aleix Vida. Portanto, não surpreende ver um Barcelona pendente de venda de jogadores. Até dois anos atrás, o Barcelona mal vendia.

Nos três verões anteriores, ele tinha acabado de entrar o dinheiro da venda de Pedro Rodriguez, Martin Montoya, Jonathan Dos Santos e Deulofeu em sua primeira excursão. O verão de 2017, a saída de Neymar, mudou tudo e, desde então, Barcelona sempre estoura no mercado. Seja assinando com Coutinho ou Dembélé, mas também por causa do importante tráfego de partidas que ocorrem a cada verão.

Este ano, além disso, eles podem ser ouvidos. Philippe Coutinho e mesmo Ousmane Dembélé, em quem o têm mostrado algum interesse, pode ser o próximo a embalar, bem como Malcom e Rafinha também na rampa de saída chegando lentamente ofertas interessantes. O Barcelona deve vender para contratar, isso é bem conhecido há muito tempo. Acontece que por um tempo esta parte mostra sinais de compra pensando em vender.