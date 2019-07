Depois de Neymar, Barcelona se tornou um clube vendedor. Foram quase 20 saídas

Há um tempo, clube dá sinais de que compra pensando em vender

O não compra mais, mas vende. Obviamente vai fazer investimentos, e será muito importante neste verão europeu, quem sabe se por esse motivo a diretoria do clube se viu forçada a mudar o modelo tradicional com o qual o clube catalão não costumava vender tanto quanto nos últimos anos. Desde 2017, quando Neymar foi para o por 222 milhões de euros, os catalães se desfizeram de dezessete jogadores nas janelas de negociação. Algo inusitado.

Além do próprio Neymar, também saíram: Mascherano, Denis, Lucas Digne, Claudio Bravo, Arda Turan, Paco Alcácer, Aleix Vidal, Marlon , Munir, Douglas, Sergi Samper, Paulinho, Deulofeu, Yerry Mina, André Gomes e Cillessen. Algumas contratações, como Mina - o clube espera para ver a situação de Malcom - apenas disputaram poucas partidas. É surpreendente ver um Barcelona tão consciente da venda de jogadores de futebol. Até dois anos atrás, o Barcelona mal vendia.

Há três temporada, apenas havia entrado dinheiro com as vendas de Pedro, Montoya, Jonathan dos Santos e Deulofeu. No verão europeu de 2017, com a saída de Neymar, tudo mudou desde então e o Barcelona sempre entrou no mercado. Seja contratando Coutinho e Dembélpe, mas também negociando jogadores.

Este ano, além disso, eles podem repetir o feito. Philippe Coutinho e até mesmo Ousmane Dembélé, por quem o mostrou algum interesse, podem ser os próximos a sair, além de Malcom e Rafinha. O Barcelona precisa vender para contratar, isso é conhecido há muito tempo. Acontece que por um tempo o clube dá sinais de que compra pensando em vender.