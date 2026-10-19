Em menos de uma semana, a vida do brasileiro Endrick virou de cabeça para baixo no Real Madrid, passando de um jogador que fracassou em convencer José Mourinho e marginalizado no banco de reservas, a um nome que pode desempenhar um papel central na partida mais importante da temporada contra o Barcelona.

A reviravolta dramática veio após a goleada que o Real Madrid aplicou sobre o Sevilla por 4 a 1 no Santiago Bernabéu, no primeiro jogo sem Vinícius, suspenso por causa do episódio em que puxou o cabelo de Saliba diante do Villarreal.

Aquela noite, que presenciou a brilhante atuação do marfinense Diomande com um belo gol que arrancou aplausos do Bernabéu, e o resplandecer do turco Arda Güler, que confirmou seu direito à titularidade, foi também um novo ponto de partida para Endrick, que começou a recuperar a confiança da comissão técnica.

Depois de semanas em que esteve totalmente fora dos planos de Mourinho, segundo a rádio espanhola "Cadena SER", o jovem atacante voltou a se apresentar com força como uma opção ofensiva surpresa para o clássico, aproveitando a ausência de Vinícius e a incerteza no setor ofensivo, transformando-se de jogador marginal em uma carta na manga que pode mudar a face do confronto.

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Esse cenário detonou uma divisão acirrada entre os grandes analistas da Espanha; enquanto o renomado jornalista Javier Herráez acredita que Mourinho pode ir ao Camp Nou com a mesma escalação titular que esmagou o Sevilla, concedendo a Endrick um papel maior como alternativa estratégica capaz de explorar os espaços, a dupla Antón Meana e Antonio Romero considera que essa proposta é "exagerada".

Meana e Romero avaliam que o clássico não comporta o risco de apostar em um jogador que até agora não convenceu Mourinho nos treinamentos, e que a enorme pressão no Camp Nou pode ser maior do que a capacidade de um jovem jogador que busca se afirmar.

Mas todos concordam que o Real Madrid entra na semana do clássico com um ânimo diferente, pois a equipe que arrasou o Sevilla apesar da polêmica de arbitragem em torno do lance de Güler e Piqué, sobre o qual a própria comissão de arbitragem admitiu que "as câmeras do VAR são as mesmas câmeras da televisão" e não estavam nítidas, provou que possui alternativas ofensivas variadas, e que a história de Endrick do fracasso à esperança pode ser o título do próximo clássico.



