O nível apresentado pela Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 provocou grande repercussão, chegando ao ponto de alguns levantarem teorias da conspiração para justificar o desempenho dos companheiros de Lionel Messi.

As teorias da conspiração se espalharam entre alguns torcedores argentinos nas redes sociais, na tentativa de explicar a derrota da seleção de seu país diante da Espanha, após uma superioridade avassaladora dos espanhóis ao longo dos 120 minutos.

Alguns argentinos consideraram que a tranquilidade dos jogadores e a ausência de grande entusiasmo diante da Espanha talvez fossem um indício de que eles entraram na partida final limitados ou afetados por algum fator desconhecido, numa tentativa de encontrar uma explicação fora de campo para a atuação apagada apresentada pela equipe.

Ao longo dos meses que se seguiram à Copa do Mundo, Lionel Messi, Emiliano Martínez e outros negaram tais teorias, e agora foi Alexis Mac Allister quem falou sobre o assunto.

Mac Allister disse, de acordo com a rede TyC argentina: "Eu pertenço a uma família do futebol, e sabemos que essas coisas não existem".

E prosseguiu: "Vivemos hoje em um mundo em que se pode dizer qualquer coisa nas redes sociais sem qualquer punição".

O meio-campista do Liverpool acrescentou: "As pessoas dizem o que bem entendem, e nós, no fundo, sabemos o que aconteceu. Demos o nosso melhor, e é uma pena que não tenhamos vencido".

E completou: "Nós nos concentramos nos pontos positivos. Foi uma grande decepção porque nos sentimos perto, mas a Espanha foi muito melhor e mereceu a vitória".

Ele afirmou que "as qualidades físicas estavam boas, mas não do ponto de vista do futebol, e foi aí que eles fizeram a diferença".

Um dos principais fatores por trás da queda de desempenho foi o cansaço mental que se seguiu à histórica virada diante da Inglaterra na semifinal.

E acrescentou: "Eu estava me sentindo bem, com o cansaço geral decorrente de jogar a cada três dias e o cansaço mental: a partida contra a Inglaterra foi muito tensa, e o período que a antecedeu foi intenso por causa da história e de como isso é tratado em nosso país, e talvez isso tenha drenado parte de nossa energia".