O português João Félix, astro do Al-Nassr, completou o estágio da equipe na capital portuguesa, Lisboa, na ausência de seu compatriota e capitão Cristiano Ronaldo.

O Al-Nassr publicou imagens da chegada de Félix ao estágio da equipe em Portugal, onde ele fez questão de cumprimentar os jogadores e os membros da comissão técnica comandada pelo novo treinador australiano Ange Postecoglou.

O astro português tornou-se o mais recente a se integrar ao estágio do Al-Nassr no exterior, juntando-se ao astro senegalês Sadio Mané, que havia chegado na noite da última sexta-feira.

Dessa forma, o português Cristiano Ronaldo é o único jogador que ainda não se integrou ao estágio do Al-Nassr em Portugal até o momento.

Segundo relatos da imprensa saudita, o "Foguete da Madeira" não vai se juntar ao estágio do Al-Nassr em Portugal, e vai esperar seu retorno à capital saudita, Riade, para participar dos treinos.

O estágio do clube saudita em Lisboa termina no dia 5 de agosto, o que significa que ele não voltará aos treinos em Riade antes de uma semana, no mínimo, já que se espera que os jogadores tenham um curto descanso após o retorno.

Ronaldo esteve ausente do estágio do Al-Nassr no exterior, na capital portuguesa, Lisboa, desde o seu início no dia 19 de julho passado, após sua participação com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Todos esperavam que o astro português retornasse aos treinos do Al-Nassr após o prazo legal, que se estende por 21 dias desde a eliminação da seleção de seu país diante da Espanha, nas oitavas de final do Mundial, no dia 6 de julho passado, mas isso não aconteceu.

O Al-Nassr iniciará a nova temporada daqui a cerca de duas semanas, mais precisamente no dia 15 de agosto, quando enfrentará o Al-Fateh na primeira rodada da Roshn Saudi League.