Depois de Mahrez... capitão da seleção da Argélia anuncia o fim da sua carreira internacional

O defesa argelino Aïssa Mandi anunciou a sua retirada da carreira internacional, pondo fim a um percurso que se prolongou por mais de uma década com a camisola da Argélia, depois de ter sido um dos pilares mais destacados da equipa nos últimos anos.

Mandi revelou a sua decisão através de um vídeo publicado na sua conta oficial do "Instagram", no qual afirmou que representar a seleção argelina foi uma grande honra para ele, sublinhando que chegou o momento de baixar o pano sobre o seu percurso internacional.

Mandi, de 34 anos, afirmou: "Jogar pela seleção da Argélia foi algo excecional e bonito, e deu-me sensações inesquecíveis. Mas sinto que chegou o momento certo para dizer adeus, depois de ter dado tudo o que podia pelo meu país".

Por seu lado, a Federação Argelina de Futebol fez questão de agradecer a Mandi pelo período em que representou a seleção, celebrando o seu recorde de ser "o jogador com mais internacionalizações pela Argélia".

A retirada de Mandi surge após a sua participação com a seleção argelina no Mundial de 2026, sendo o segundo jogador a baixar o pano sobre o seu percurso internacional pela equipa depois do capitão Riyad Mahrez.

O defesa argelino iniciou o seu percurso internacional a 5 de março de 2014, quando disputou o seu primeiro jogo pela Argélia frente à seleção da Eslovénia, num encontro que terminou com a vitória da Argélia por dois golos sem resposta.

Ao longo do seu percurso, Mandi participou em 122 jogos internacionais, nos quais marcou 8 golos, tornando-se o jogador com mais internacionalizações na história da seleção argelina.

A conquista do título da Taça das Nações Africanas de 2019, no Egito, continua a ser o feito mais destacado de Mandi com a Argélia, tendo sido um dos pilares fundamentais do onze do treinador Djamel Belmadi que devolveu o troféu continental à Argélia após uma longa ausência.