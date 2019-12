Depois de longa novela, Atlético-MG acerta a contratação de Dudamel

Galo pretende anunciar a chegada do treinador venezuelano de 46 ainda nesta terça-feira

O acertou na noite de segunda-feira a contratação de Rafael Dudamel. A Goal apurou que o conseguiu o esperado acordo definitivo com o treinador, que estava pendente de questões burocráticas com a FVF (Federação Venezuelana de Futebol), e já deu entrada na documentação para avançar com a assinatura de contrato. A contratação deve ser anunciada já nesta terça-feira.

As primeiras conversas do clube mineiro com o venezuelano de 46 anos foram iniciadas há cerca de dez dias, antes mesmo da tentativa frustrada de fechar com o argentino Jorge Sampaoli, que deixou o comando do . Neste período, vale lembrar, os nomes dos portugueses José Peseiro e Carlos Carvalhal também estiveram em observação.

Treinador da seleção venezuelana desde abril de 2016, Dudamel chega ao futebol brasileiro tendo no currículo ainda passagens por Estudiantes de Mérida e .