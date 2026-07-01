Depois de Koeman... mais um técnico renuncia por causa da eliminação da Copa do Mundo

O argentino Marcelo Bielsa anunciou sua renúncia ao cargo de técnico da seleção uruguaia, após a eliminação da “Celeste” na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, encerrando assim um período marcado por muitas polêmicas e divisões dentro da equipe, apesar das grandes expectativas que acompanharam sua nomeação há cerca de quatro anos.

A seleção uruguaia ficou em terceiro lugar no Grupo 8, com dois pontos, conquistados em dois empates contra a Arábia Saudita e Cabo Verde e uma derrota para a Espanha.

A demissão de Bielsa ocorre poucas horas depois de o holandês Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, também ter apresentado sua demissão do cargo, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo para o Marrocos.

Bielsa é o quinto técnico a renunciar após a eliminação da Copa do Mundo, seguindo os passos de Koeman, Hong Myung-bo, técnico da Coreia do Sul, Miroslav Kubík, técnico da República Tcheca, e Steve Clarke, técnico da Escócia.

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Em uma coletiva de imprensa realizada após o retorno da delegação da seleção ao Uruguai, Bielsa confirmou que a decisão de se afastar surgiu após o fracasso da equipe em atingir seus objetivos, reconhecendo que o desempenho não correspondeu às expectativas da torcida.

O técnico argentino declarou, segundo o jornal espanhol “AS”: “Este final é extremamente doloroso, devido aos sonhos que eu havia construído para mim mesmo e à maneira como a experiência terminou. Sinto uma grande frustração por termos decepcionado a torcida, e não consigo justificar o fato de termos conquistado apenas dois pontos de um total de nove na fase de grupos”.

Ele acrescentou: “Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, eu, minha comissão técnica e os jogadores, mas a gestão dos recursos de que dispúnhamos não foi suficiente para alcançar os resultados esperados. Mesmo que eu tivesse seguido caminhos diferentes, não acredito que os resultados teriam sido diferentes”.

Bielsa esclareceu que não atribui à Federação Uruguaia de Futebol qualquer responsabilidade pelo fracasso, ressaltando que recebeu todos os recursos de que precisou durante seu mandato.

Ele disse: “Recebi total apoio da Federação, a estrutura organizacional colocada à minha disposição foi exemplar e sempre senti o apoio da torcida; portanto, não tenho nenhuma justificativa nem reclamação quanto às condições em que trabalhei”.

O mandato de Bielsa foi marcado por várias crises, sendo as mais notáveis suas decisões de excluir vários astros históricos da seleção, como Luis Suárez e Edinson Cavani, além de relatos que apontavam para desentendimentos com alguns jogadores sobre os métodos de treinamento e as reuniões técnicas.

O técnico argentino reconheceu que houve pedidos dos jogadores para reduzir o número de reuniões técnicas e mudar a forma de treinar, afirmando que atendeu a esses pedidos para preservar a coesão do grupo.

Ele explicou: “Os jogadores pediram para treinar como um grupo único, em vez de serem divididos, e também solicitaram a redução das reuniões técnicas. Concordei com isso porque percebi que recusar esses pedidos levaria a uma divisão dentro da equipe”.

Ao mesmo tempo, Bielsa negou qualquer desentendimento com o meio-campista do Real Madrid, Federico Valverde, após surgirem notícias de tensão entre os dois durante o torneio.

Ele disse: “Não tive nenhum problema com Valverde. Na verdade, não fiz concessões a nenhum jogador além das que fiz a ele, porque ele merece. Ele sempre foi colaborativo e estava pronto para jogar em qualquer posição que eu pedisse”.

O técnico também se recusou a atribuir a responsabilidade pela eliminação aos seus jogadores, afirmando que eles seguiram suas instruções até os últimos momentos e que a equipe merecia resultados melhores do que os obtidos em campo.

Bielsa concluiu suas declarações dizendo: “O futebol está cheio de erros, e desta vez pagamos o preço por eles. Sinto tristeza pelo que a torcida do Uruguai passou, mas vou embora convencido de que os jogadores deram tudo de si e de que fizemos o impossível para alcançar o sucesso”.