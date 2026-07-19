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Sydney Jordan

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Depois de Kayne van Oevelen, o Ipswich Town está de olho em mais um goleiro holandês

Mercado da bola
K. van Oevelen
Ipswich
Premier League
K. Scherpen

Além do goleiro do FC Volendam, Kayne van Oevelen, o Ipswich Town também pretende reforçar seu elenco com Kjell Scherpen, segundo o Algemeen Dagblad. Van Oevelen e o Volendam ainda não chegaram a um acordo definitivo, mas a contratação de Scherpen também parece estar próxima.

A excelente temporada de Scherpen no Union Sint-Gillis não passou despercebida. O clube recém-promovido à Premier League fez uma oferta pelo goleiro alto nesta semana.

O AD acrescenta que, no momento, estão em andamento negociações entre os dois clubes. A expectativa é que um acordo seja alcançado em breve e que Scherpen retorne ao campeonato inglês.

O Ipswich Town vê em Scherpen um goleiro com experiência europeia que evoluiu bastante nos últimos anos e pode ser uma mais-valia imediata para a equipe.

Além disso, ele parece estar prestes a se tornar o goleiro titular. Van Oevelen, portanto, caso sua transferência também seja concretizada, provavelmente terá que se contentar com uma vaga como reserva de Scherpen.

Amistosos de clubes
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Osasuna crest
Osasuna
OSA

No entanto, o goleiro do FC Volendam tem, de fato, perspectivas no clube da Premier League. Segundo o AD, o Ipswich Town vê nele um goleiro talentoso para o longo prazo.

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