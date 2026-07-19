Depois de Kayne van Oevelen, o Ipswich Town está de olho em mais um goleiro holandês

Além do goleiro do FC Volendam, Kayne van Oevelen, o Ipswich Town também pretende reforçar seu elenco com Kjell Scherpen, segundo o Algemeen Dagblad. Van Oevelen e o Volendam ainda não chegaram a um acordo definitivo, mas a contratação de Scherpen também parece estar próxima.
A excelente temporada de Scherpen no Union Sint-Gillis não passou despercebida. O clube recém-promovido à Premier League fez uma oferta pelo goleiro alto nesta semana.
O AD acrescenta que, no momento, estão em andamento negociações entre os dois clubes. A expectativa é que um acordo seja alcançado em breve e que Scherpen retorne ao campeonato inglês.
O Ipswich Town vê em Scherpen um goleiro com experiência europeia que evoluiu bastante nos últimos anos e pode ser uma mais-valia imediata para a equipe.
Além disso, ele parece estar prestes a se tornar o goleiro titular. Van Oevelen, portanto, caso sua transferência também seja concretizada, provavelmente terá que se contentar com uma vaga como reserva de Scherpen.
No entanto, o goleiro do FC Volendam tem, de fato, perspectivas no clube da Premier League. Segundo o AD, o Ipswich Town vê nele um goleiro talentoso para o longo prazo.