O futuro do técnico francês Hervé Renard à frente da seleção saudita tornou-se incerto, após as duras críticas da mídia e da torcida a que foi submetido, além das notícias que apontam para sua intenção de deixar o cargo nos próximos meses, o que gerou preocupação entre torcedores e dirigentes quanto à estabilidade técnica da seleção antes dos próximos grandes compromissos.

Houve relatos sobre negociações entre Renard e a Federação Ganaense de Futebol para assumir o comando das “Black Stars”, mas a Federação Saudita negou essas notícias, confirmando que o técnico francês permanecerá no cargo até a Copa do Mundo de 2026.

Vários nomes foram associados à vaga, com destaque para o português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, que confirmou seu total foco no “Al-Alamy” no próximo período.

Leia também... Félix: Ronaldo não é normal... e Jesus me deu uma oportunidade de ouro

Leia também... A solução está no Al-Nassr ou no Al-Hilal... Jornalista saudita critica Renard

Pedro Emanuel, técnico do Al-Fayha, recebeu uma pergunta na coletiva de imprensa antes do confronto contra o Neom sobre a possibilidade de treinar a seleção saudita, respondendo: “Respeito o técnico que está atualmente no cargo (Renard), e estou vinculado a um contrato com o Al-Fayha”.

E acrescentou: “A seleção saudita tem um técnico no momento e conta com um bom grupo de jogadores. Desejo sucesso a eles na Copa do Mundo de 2026”.

O Al-Fayha se prepara para enfrentar o Neom, no próximo sábado, pela 27ª rodada da Liga Profissional Saudita Roshen.