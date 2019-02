Depois de investir pesado em janeiro, elenco do Fla ainda precisa de peças no setor defensivo

Com fartas opções no ataque, Abel Braga ainda precisa de ajustes para o setor defensivo

Neste sábado(09), o Flamengo terá pela frente o primeiro teste da temporada, o time de Abel Braga encara o Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara. No confronto, o torcedor já poderá ter uma noção do que o atual treinador entende como time titular.

O alto investimento, principalmente no setor ofensivo, deixa o favoritismo ao lado do Flamengo, que chegou em 2019 com o discurso de que é preciso ganhar tudo, foi isso que Abel Braga frisou na última segunda-feira, quando participou de um programa da TV Globo.

Depois de alguns anos de investimentos e resultados frustrantes no futebol, a nova diretoria entende que é preciso ser campeão de algo importante, por isso decidiu pelas contratações mais impactantes no início da temporada, o que não costumava acontecer, já que o Flamengo via a janela do meio do ano como mais atrativa e com possibilidade de gastar menos.

No entanto, apesar dos grandes reforços, Abel Braga sabe que ainda tem carências, a zaga e o meio-campo são os setores que aindam preocupam, pois o treinador gostaria de ter mais opções. O Flamengo não tirou o olho do mercado, mas pelo menos por enquanto não pretende gastar mais "milhões" e foca as energias na busca por um novo patrocinador master.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

O único reforço para o setor defensivo, Rodrigo Caio tem agradado demais a comissão técnica, além do bom futebol, mostra personalidade nos bastidores. Ao lado dele, Rodolfo pode atuar mais vezes, vai depender das lesões, que têm feito parte da carreira do jogador nos últimos anos.

O jovem Léo Duarte, principal jogador do setor Rubro-Negro no ano passado, também deve ser bastante utilizado, mas num futuro não tão distante pode deixar o clube caso chegue uma boa proposta. Thuler, também formado nas categorias de base, terá a chance de despontar. Por fim, Juan vai se preparando para pendurar as chuteiras.



(Foto: Staff Images / Flamengo / Divulgação)

Entre os volantes, Abel gostaria de ter mais um reforço, com Cuellar e Piris da Motta, a quem o treinador já tem boa simpatia, ele sabe que pode perder os dois de uma vez, pois a dupla é bem cogitada para defender Colômbia e Paraguai, suas respectivas seleções.

Por outro lado, o treinador ganhou uma boa opção, a permanência de Ronaldo, o volante agradou muito durante a Florida Cup e deixou Abel entusiasmado. O treinador sabe bem como recuperar as promessas da base, no entanto, não tem ainda o substituto de Willian Arão, quem considera peça importante do elenco.

Nas laterais, o lado esquerdo não é visto como grande problema. Renê tem sido bem regular e Trauco reencontrou a motivação para brigar por espaço, o Rubro-Negro só irá ao mercado se negociar um dos dois, o que agora parece bem difícil. Do lado direito, o clube espera a chegada de Rafinha para o segundo semestre.



(Foto: Getty Images)

O Flamengo encara o Fluminense neste sábado, às 19H, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara. Do outro lado, o Vasco enfrenta o Resende, no domingo(10).