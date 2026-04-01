Depois de insultar o Islã... Ex-jogador do Valencia incita Yamal a boicotar a seleção espanhola

As reações indignadas continuam, após os gritos ofensivos contra o Islã durante a partida entre Espanha e Egito, ontem, terça-feira, no âmbito da preparação para a Copa do Mundo.

A polícia da Catalunha anunciou a abertura de uma investigação sobre os gritos racistas contra o Islã em Cornellà, que foram condenados pela Federação Espanhola, pelo técnico da equipe, Luis de La Fuente, além da Federação Egípcia e de várias outras personalidades.

Mohamed Sissoko, que jogou pelos clubes Valencia e Levante, sentiu vergonha, dor e tristeza ao assistir à partida entre Espanha e Egito.

O jogador internacional malinês, ex-jogador dos clubes Valencia, Levante, Liverpool, Juventus e Paris Saint-Germain, e muçulmano, não acreditava no que estava ouvindo.

Ele disse em declarações publicadas pelo jornal “As”: “O que aconteceu não é bom para o mundo e, com certeza, também não é bom para a imagem da Espanha. Isso não pode ser verdade. Eu vivi isso em primeira mão enquanto assistia à partida e estou vendo agora novamente no replay”.

E continuou: “Morei na Espanha, e os espanhóis, em geral, não são assim. Quando vemos essas imagens, essa não é a Espanha que conhecemos. Ou melhor, não é a Espanha que eu conheci, porque, infelizmente, essas pessoas realmente existem. Senti raiva como muçulmano e tristeza por Lamine Yamal”.

E continuou: “Dói-me ver um jogador como Lamine passar por tudo isso. A imagem que a Espanha projetou não é a imagem que conheço. É uma vergonha. Lamine não merecia o que passou. Ele escolheu jogar pela Espanha; poderia ter escolhido jogar pelo Marrocos, mas escolheu a Espanha, e a Espanha agora conta com um dos melhores jogadores do mundo”.

Mohamed continuou: “No entanto, ele teve que suportar o que passou naquela partida. Isso não é justo nem faz sentido. Foi lamentável. Se eu estivesse no lugar de Lamine, pensaria muito bem antes de jogar pela Espanha novamente, sinceramente.”

E enfatizou: “O jogo deveria ter sido interrompido. É preciso fazer algo para impedir isso, porque estamos em 2026 e as pessoas não podem se comportar assim. A sociedade se deteriorou. Quando estive na Espanha em 2004, não presenciei nada parecido.”

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