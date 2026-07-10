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Depois de Haitham Hassan... um gigante europeu se interessa por Imam Ashour

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Um gigante europeu fez contatos preliminares para se informar sobre a situação do jogador egípcio Imam Ashour, após seu grande desempenho com a seleção de seu país na Copa do Mundo.

Imam Ashour marcou dois gols durante a campanha dos Faraós na Copa do Mundo de 2026, nas partidas contra a Bélgica e a Austrália, antes da eliminação da seleção egípcia pela Argentina nas oitavas de final.

Trata-se do interesse do Celtic, da Escócia, em contratar Ashour, cujo contrato com o Al-Ahly, do Egito, vai até o verão de 2028.

O site “Celts Are Here” informou que o Celtic se informou sobre a situação de Ashour para conhecer as condições financeiras necessárias para fechar a negociação, com o objetivo de reforçar o elenco do técnico Martin O’Neill.

Embora algumas reportagens tenham indicado que o Al-Ahly poderia exigir uma quantia maior para liberar o jogador, o site escocês afirma que a negociação pode ser fechada por 4 milhões de libras esterlinas.

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O Celtic pode oferecer ao jogador egípcio a oportunidade de disputar competições europeias, além da possibilidade de assumir um papel de titular sob o comando de O’Neill.

Imam Ashour já teve uma experiência nos campos europeus, depois de ter jogado por um período no Midtjylland, da Dinamarca, antes de retornar ao Egito e se juntar ao Al-Ahly. 

O site escocês destacou que o Celtic também fez uma oferta de 3,5 milhões de libras esterlinas pelo egípcio Haitham Hassan, estrela do Real Oviedo, mas o time espanhol recusou a proposta.

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