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O Real Madrid quer renovar o contrato de seu astro inglês Jude Bellingham, que vive grande fase, depois de ter estendido o vínculo do turco Arda Güler e, antes dele, do brasileiro Vinícius Júnior.

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O Real Madrid encerrou a polêmica sobre o futuro do turco Arda Güler ao anunciar oficialmente a renovação de seu contrato até 30 de junho de 2032. O movimento reflete a intenção do clube de manter o jovem meio-campista e o desejo de garantir sua permanência no Santiago Bernabéu por muitos anos, depois que ele se transformou gradualmente em uma das peças importantes do projeto da equipe.

Segundo relatos, o acordo inclui um aumento no salário do jogador, compatível com sua evolução e seu crescente prestígio no elenco. As informações também apontam que o Real Madrid se mexeu para protegê-lo do interesse de outros clubes, especialmente da Premier League.

Antes disso, o Real Madrid havia renovado o contrato do astro brasileiro Vinícius Júnior, que ficou vinculado ao clube merengue até 30 de junho de 2032.

Por sua vez, o site "Foot Mercato" afirmou, nesta quarta-feira, que Jude Bellingham recuperou sua melhor versão após a temporada 2025/2026, que não esteve à altura das expectativas, e que ele é considerado, quase por unanimidade, o melhor jogador do Real Madrid nesta temporada.

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O jogador de 23 anos, que marcou 4 gols e deu 3 assistências em 12 partidas no campeonato, é muito valorizado na capital espanhola, até mais do que Vinícius Júnior ou mesmo Kylian Mbappé, sobretudo porque o ex-jogador do Borussia Dortmund se dedica mais na defesa e parece mais eficiente na pressão.

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Nas últimas semanas, a renovação de seu contrato estampou as manchetes da imprensa espanhola.

Não há urgência para isso, já que seu contrato atual termina em 2029, mas o Real Madrid não quer correr riscos e faz questão de recompensá-lo por seu esforço. Parece improvável que as negociações se arrastem como aconteceu com Vinícius Júnior nos últimos anos, e a expectativa é de que um acordo seja fechado rapidamente.

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Duas condições para a renovação de Bellingham

Ainda assim, o jornal "OK Diario" revelou que o jogador apresentou duas condições à diretoria do clube. A primeira é um aumento salarial que o coloque no mesmo patamar de Vinícius Júnior, ou seja, cerca de 22 milhões de euros por ano, segundo o jornal.

O Real Madrid está disposto a oferecer esse valor, em reconhecimento ao seu ótimo desempenho em campo. Por isso, a expectativa é de que as negociações sobre os termos do contrato avancem sem problemas, e o jogador demonstra gratidão pelos esforços da diretoria do clube.

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A segunda condição: Jude Bellingham quer um projeto competitivo que lhe permita conquistar títulos todos os anos. Depois de duas temporadas sem títulos, o meio-campista de 23 anos quer ter certeza de que as ambições do Real Madrid continuam à altura da grandeza do clube e deseja saber mais sobre o projeto que Florentino Pérez prepara para os próximos anos.

Bellingham quer, sobretudo, que a equipe continue entre as melhores do mundo, já que está sedento por títulos. De qualquer forma, as negociações caminham bem, e tudo indica que a torcida do Real Madrid vai desfrutar do talento de Bellingham por muitos anos.