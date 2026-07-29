Álvaro Arbeloa não se contentou em mirar apenas um jogador de sua antiga casa. Ao que tudo indica, o treinador espanhol decidiu construir seu novo projeto na Inglaterra com um toque puramente madridista, colocando mais um nome dos astros da Castilla na mesa do Fulham.

O ex-treinador do Real Madrid está fazendo o máximo para reforçar o elenco de seu novo time com jovens jogadores que conhece bem e dos quais sabe extrair o melhor.

Álvaro Arbeloa assumiu o cargo de novo diretor técnico do Fulham há algumas semanas, em um projeto ambicioso por meio do qual o ex-jogador do Real Madrid pretende levar o tradicional clube londrino de volta ao cenário europeu e à classificação para as competições continentais o mais rápido possível.

Até agora, o Fulham não fechou nenhum grande reforço, mas seu primeiro golpe pode ser estrondoso e vir do coração da capital espanhola. Segundo o jornal "The Athletic", o apelidado de "Espartano" colocou o jovem atacante Gonzalo García (22 anos) como primeiro alvo para ser seu atacante titular em Craven Cottage.

O jornal indica que as negociações entre os dois clubes estão bastante avançadas e que o valor do negócio pode ultrapassar os 30 milhões de euros, à espera da decisão final do jogador, especialmente porque o Real Madrid, apesar de estar totalmente satisfeito com ele, pode concordar com a venda para gerar liquidez após seus enormes investimentos neste verão.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a ambição de Arbeloa não parou em García. O segundo nome que ele deseja levar para Londres é o meio-campista César Palacios (21 anos), um dos jogadores que ele mesmo treinou na Castilla e a quem deu a oportunidade no time principal.

O jornal espanhol destacou que Arbeloa sabe que Palacios enfrenta uma concorrência acirrada no meio-campo do Real Madrid e que a diretoria do clube não vai se colocar em seu caminho caso chegue uma proposta adequada que lhe garanta mais minutos em campo.

E o começo pode ser cinematográfico por excelência: caso os dois negócios se concretizem, Gonzalo García pode disputar sua primeira partida na Premier League com a camisa do Fulham sob o comando de Arbeloa, diante do Chelsea comandado por Xabi Alonso, o treinador que foi o primeiro a confiar no jovem atacante em Madrid.

Vale lembrar que García, ligado ao Real Madrid por contrato até 2030, disputou 39 partidas na temporada 2025-2026, marcando 8 gols, mas sofreu ficando no banco de reservas na maioria das ocasiões. Já Palacios disputou 7 partidas com o time principal e 32 partidas com o time reserva, marcando 15 gols.