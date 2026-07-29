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Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

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Depois de Gonzalo García: Arbeloa coloca o olho em outra joia do Real Madrid

Mercado da bola
A. Arbeloa
Fulham
G. Garcia
Real Madrid
C. Palacios
Espanha

Projeto madrilenho em Londres

Álvaro Arbeloa não se contentou em mirar apenas um jogador de sua antiga casa. Ao que tudo indica, o treinador espanhol decidiu construir seu novo projeto na Inglaterra com um toque puramente madridista, colocando mais um nome dos astros da Castilla na mesa do Fulham.

O ex-treinador do Real Madrid está fazendo o máximo para reforçar o elenco de seu novo time com jovens jogadores que conhece bem e dos quais sabe extrair o melhor.

Álvaro Arbeloa assumiu o cargo de novo diretor técnico do Fulham há algumas semanas, em um projeto ambicioso por meio do qual o ex-jogador do Real Madrid pretende levar o tradicional clube londrino de volta ao cenário europeu e à classificação para as competições continentais o mais rápido possível.

Até agora, o Fulham não fechou nenhum grande reforço, mas seu primeiro golpe pode ser estrondoso e vir do coração da capital espanhola. Segundo o jornal "The Athletic", o apelidado de "Espartano" colocou o jovem atacante Gonzalo García (22 anos) como primeiro alvo para ser seu atacante titular em Craven Cottage. 

O jornal indica que as negociações entre os dois clubes estão bastante avançadas e que o valor do negócio pode ultrapassar os 30 milhões de euros, à espera da decisão final do jogador, especialmente porque o Real Madrid, apesar de estar totalmente satisfeito com ele, pode concordar com a venda para gerar liquidez após seus enormes investimentos neste verão.

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De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a ambição de Arbeloa não parou em García. O segundo nome que ele deseja levar para Londres é o meio-campista César Palacios (21 anos), um dos jogadores que ele mesmo treinou na Castilla e a quem deu a oportunidade no time principal. 

O jornal espanhol destacou que Arbeloa sabe que Palacios enfrenta uma concorrência acirrada no meio-campo do Real Madrid e que a diretoria do clube não vai se colocar em seu caminho caso chegue uma proposta adequada que lhe garanta mais minutos em campo.

E o começo pode ser cinematográfico por excelência: caso os dois negócios se concretizem, Gonzalo García pode disputar sua primeira partida na Premier League com a camisa do Fulham sob o comando de Arbeloa, diante do Chelsea comandado por Xabi Alonso, o treinador que foi o primeiro a confiar no jovem atacante em Madrid.

Vale lembrar que García, ligado ao Real Madrid por contrato até 2030, disputou 39 partidas na temporada 2025-2026, marcando 8 gols, mas sofreu ficando no banco de reservas na maioria das ocasiões. Já Palacios disputou 7 partidas com o time principal e 32 partidas com o time reserva, marcando 15 gols.

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