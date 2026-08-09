O FC Twente não conseguiu levar para a Eredivisie a boa sensação da vitória por 6 a 0 sobre o DAC 1904 no meio de semana. No Abe Lenstra Stadion, o sc Heerenveen foi forte demais e venceu por 1 a 0 com um gol do reserva Luca Oyen.

O primeiro tempo pode ser chamado de morno, com pouca emoção diante dos dois gols. Dirk Proper acertou o travessão pelo Heerenveen, com desvio na ponta dos dedos de Lars Unnerstall, enquanto Sondre Orjasaeter foi quem mais levou perigo pelos visitantes com um chute fraco.

Depois do intervalo, não demorou para o placar ser aberto. Após passe de Jakob Trenskow, o reserva Luca Oyen fez 1 a 0 no canto curto. O Abe Lenstra Stadion em êxtase, após o primeiro gol do novo temporada da Eredivisie para o Heerenveen.

O time de John van den Brom precisou correr atrás, com, entre outros, o armador Younes Taha e depois também o irritado Sam Lammers em campo. Isso gerou pouco perigo por muito tempo, exceção feita a uma cabeçada do zagueiro Max Bruns.

Já na reta final da partida, o Twente passou a levar cada vez mais perigo, com cabeçadas perigosas de Wout Weghorst e Robin Pröpper. No entanto, não saiu gol, e o Heerenveen ficou com os três pontos.

É um alívio, portanto, para o técnico Robin Veldman, já que nas últimas duas temporadas os frísios não conseguiram vencer a partida de estreia na Eredivisie. O Twente fica de mãos vazias e terá de buscar a revanche na próxima semana, no jogo em casa contra o PEC Zwolle.