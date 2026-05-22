Trent Alexander-Arnold não foi convocado para a Copa do Mundo, segundo informa a Sky Sports. Thomas Tuchel prefere Djed Spence, zagueiro do Tottenham Hotspur.
Alexander-Arnold se transferiu do Liverpool para o Real Madrid no último verão, sem custo de transferência, mas teve uma primeira temporada difícil na Espanha.
O lateral-direito disputou apenas 21 partidas do campeonato, nem todas como titular. Ele não marcou nenhum gol e deu quatro assistências.
Spence jogou 29 vezes nesta temporada pelo Tottenham Hotspur, que ocupa a 17ª posição na Premier League. Ele pode atuar tanto na lateral esquerda quanto na direita.
Na quinta-feira, Tuchel já havia causado surpresa ao não convocar Harry Maguire, que está tendo uma boa temporada. O zagueiro do Manchester United reagiu com espanto.
Também surgiram notícias de que Phil Foden e Cole Palmer não foram convocados para os Três Leões.
Na noite de sexta-feira, Tuchel anunciará oficialmente a convocação da Inglaterra. Nessa ocasião, serão revelados os 26 nomes que irão para a Copa do Mundo.