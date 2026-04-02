Depois de ficar de fora da terceira Copa do Mundo consecutiva, a Itália sofre mais um duro golpe

O calhamaço da Itália parece ainda não ter chegado ao fim. Depois de o país ter ficado de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a UEFA traz más notícias para a seleção do sul da Europa: a Itália corre o risco de perder o status de anfitriã do Euro 2032.

Na última terça-feira, a Itália perdeu para a Bósnia e Herzegovina na final das eliminatórias da Copa do Mundo (1 a 1, 4 a 2 nos pênaltis), fazendo com que o país ficasse de fora de três Copas do Mundo consecutivas

Após a decepção em Zenica, a Azzurra parece atingir novamente um ponto baixo, e o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, em entrevista ao La Gazzetta dello Sport, ameaça retirar da Itália a organização do Euro de 2032.

Itália e Turquia são, juntas, os países anfitriões do torneio, mas, para que isso se concretize, segundo Ceferin, a infraestrutura dos estádios precisa ser melhorada.

“Os estádios precisam ser modernizados. Caso contrário, o Euro de 2032 não poderá ser organizado na Itália”, afirmou o presidente da UEFA.

Ceferin não atribui a culpa à Federação Italiana de Futebol (FIGC), mas aponta o dedo para outra instância. “Talvez os políticos italianos devessem se perguntar por que a Itália tem uma das piores infraestruturas de futebol da Europa.”

“O maior problema do futebol italiano é a relação entre a direção do futebol e a política. Se todos seguissem as regras, a Itália poderia facilmente voltar a ser campeã europeia.”