Depois de falar em seguir no Bayern, James confidencia que deseja retornar ao Real Madrid

James se recupera de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo que sofreu em novembro, durante treino com o Bayern de Munique

Jogador do Bayern de Munique, James Rodríguez foi um dos torcedores ilustres que assistiram a final da Copa Libertadores 2018 entre River Plate e Boca Juniors, no último domingo (09). O colombiano acompanhou de perto a decisão do principal torneio sul-americano, na qual o River ganhou por 3 a 1.



(Foto: Getty Images)

Durante o jogo, o colombiano aproveitou para tirar fotos com alguns fãs, entre eles o ex-jogador argentino e comentarista do programa espanhol El Chiringuito, Hugo Gatti, que aproveitou a ocasião para questionar James sobre o possível retorno ao Santiago Bernabéu.

Mais artigos abaixo

Durante o programa, Gatti relembrou o encontro e revelou o possível desejo de James em voltar a jogar com a camisa do Real Madrid:

👀"@jamesdrodriguez se ha sacado UNA FOTO CONMIGO y me ha dicho que va a VOLVER al Real Madrid; que es su DESEO". #Gatti LO DESVELÓ en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/1q9g5j0oXO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 de dezembro de 2018

"Eu estava entrando no estádio com a minha mulher e um menino colombiano me pediu para tirar uma foto, e ao lado dele estava James olhando para mim... ele é muito simpático, muito amigável com as pessoas. Eu falei você tem que voltar aqui". James teria respondido para Gatti: "Estou voltando (para o Real Madrid), esse é o meu desejo”, destacou o ex-atleta que ganhou a Copa Libertadores com o Boca Juniors em 1977 e 1978.