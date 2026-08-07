Depois de estar perto do Al-Sadd, reviravolta surpreendente no futuro de Nayef Aguerd

O Olympique de Marseille segue reorganizando suas finanças durante a janela de transferências de verão, na tentativa de reduzir a folha salarial e gerar novos recursos, o que levou a diretoria a analisar propostas para a saída de vários jogadores do elenco, apesar de sua importância técnica, antes do fechamento do mercado de transferências.

As movimentações do Marseille acontecem em um momento no qual a transferência do argentino Facundo Medina para o Bayer Leverkusen está próxima de ser concretizada por 25 milhões de euros, enquanto o nome do zagueiro marroquino Nayef Aguerd desponta na lista de jogadores cotados para deixar o estádio Vélodrome, apesar de sua condição de um dos principais elementos da defesa da equipe.

Aguerd havia se juntado ao Marseille no último verão por 23 milhões de euros e rapidamente se tornou um dos pilares fundamentais do time, mas o interesse de vários clubes em seus serviços abriu a porta para sua saída, depois de ter recebido propostas de clubes do Golfo, com destaque para o Al-Sadd do Catar, além de um interesse anterior do Rennes antes do fim da cláusula de rescisão de seu contrato, no valor de 15 milhões de euros.

As últimas horas registraram uma reviravolta notável no futuro do jogador marroquino, depois que a Real Sociedad, da Espanha, entrou com força na negociação, aproveitando a boa relação que une as duas partes, especialmente após a experiência bem-sucedida de Aguerd com a equipe durante seu período de empréstimo na temporada 2024-2025.

De acordo com os relatos, o zagueiro internacional marroquino concordou em retornar ao clube basco, atraído pela ideia de disputar a Liga Europa e trabalhar sob o comando do treinador Pellegrino Matarazzo, em um projeto esportivo que lhe dá uma nova oportunidade de aparecer nas competições europeias.

Marseille e Real Sociedad chegaram a um acordo preliminar que prevê a transferência de Aguerd por empréstimo mediante compensação financeira, com a existência de uma cláusula que permite ao clube espanhol comprar o contrato do jogador posteriormente, em um negócio que atende aos objetivos das duas partes; pois concede ao Marseille flexibilidade financeira, ao mesmo tempo em que devolve o zagueiro marroquino a um ambiente que ele conhece bem.