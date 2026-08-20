Depois de Ermedin Demirovic, mais uma estrela ofensiva na lista: o Galatasaray vai dar um golpe duplo no VfB Stuttgart?

Segundo apurou o portal fussballtransfers, o recordista de títulos turco também colocou Bilal El Khannouss na mira.

O jogador da seleção marroquina havia perdido a vaga de titular no Stuttgart na segunda metade da última temporada, após um primeiro turno forte, e depois disso passou a ser utilizado apenas de forma esporádica pelo técnico Sebastian Hoeneß.

O próprio El Khannouss não teria gostado nada disso. Já no início de julho, a kicker informou que o meia ofensivo de 22 anos sentia frustração e impaciência com sua atual situação no vencedor da Copa da Alemanha de 2025 e queria receber claramente mais minutos em campo.

Embora o marroquino possa imaginar uma transferência em princípio, o Stuttgart se mostra pouco disposto a conversar sobre esse ponto. Os suábios não teriam intenção de liberar El Khannouss após apenas um ano, e isso só poderia mudar diante de uma oferta extraordinariamente alta, na casa das dezenas médias de milhões.

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Galatasaray também quer contratar Ermedin Demirovic, do Stuttgart?

No passado, o Stuttgart fixou um preço de 65 milhões para El Khannouss, mas a oferta do Galatasaray estaria bem abaixo disso, segundo informações do fussballtransfers. O jogador de 22 anos se juntou aos suábios no verão passado, inicialmente por empréstimo junto ao Leicester City, antes de o clube acionar no fim de maio a opção de compra no valor de 18 milhões de euros.

Em sua primeira temporada no Stuttgart, ele disputou 41 partidas oficiais em todas as competições, nas quais marcou nove gols e deu sete assistências. Seu contrato em Stuttgart vai até 2030, e aparentemente não há cláusula de rescisão.

Antes disso, já havia vazado que o Galatasaray também estava de olho no atacante Demirovic, do Stuttgart. Também nesse caso, os turcos já teriam feito uma oferta de 15 milhões de euros, mas o Stuttgart a rejeitou de imediato.

Os stuttgartenses desembolsaram 23 milhões de euros por Demirovic há apenas dois anos para tirá-lo do Augsburg. Seu valor de mercado dificilmente deve ter caído desde então, afinal, na última temporada ele contribuiu com 15 gols e cinco assistências em apenas 37 jogos.