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Ermedin Demirovic Bilal El KhannoussGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Depois de Ermedin Demirovic, mais uma estrela ofensiva na lista: o Galatasaray vai dar um golpe duplo no VfB Stuttgart?

Bundesliga
B. El Khannouss
E. Demirovic
Stuttgart
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Campeonato Turco
Galatasaray

O Galatasaray estaria interessado em Ermedin Demirovic. Além disso, os istambulenses poderiam até tirar do VfB Stuttgart um segundo astro ofensivo.

Segundo apurou o portal fussballtransfers, o recordista de títulos turco também colocou Bilal El Khannouss na mira.

O jogador da seleção marroquina havia perdido a vaga de titular no Stuttgart na segunda metade da última temporada, após um primeiro turno forte, e depois disso passou a ser utilizado apenas de forma esporádica pelo técnico Sebastian Hoeneß.

O próprio El Khannouss não teria gostado nada disso. Já no início de julho, a kicker informou que o meia ofensivo de 22 anos sentia frustração e impaciência com sua atual situação no vencedor da Copa da Alemanha de 2025 e queria receber claramente mais minutos em campo.

Embora o marroquino possa imaginar uma transferência em princípio, o Stuttgart se mostra pouco disposto a conversar sobre esse ponto. Os suábios não teriam intenção de liberar El Khannouss após apenas um ano, e isso só poderia mudar diante de uma oferta extraordinariamente alta, na casa das dezenas médias de milhões.

ERMEDIN DEMIROVIC STUTTGARTGetty Images

Galatasaray também quer contratar Ermedin Demirovic, do Stuttgart?

No passado, o Stuttgart fixou um preço de 65 milhões para El Khannouss, mas a oferta do Galatasaray estaria bem abaixo disso, segundo informações do fussballtransfers. O jogador de 22 anos se juntou aos suábios no verão passado, inicialmente por empréstimo junto ao Leicester City, antes de o clube acionar no fim de maio a opção de compra no valor de 18 milhões de euros.

Em sua primeira temporada no Stuttgart, ele disputou 41 partidas oficiais em todas as competições, nas quais marcou nove gols e deu sete assistências. Seu contrato em Stuttgart vai até 2030, e aparentemente não há cláusula de rescisão.

Antes disso, já havia vazado que o Galatasaray também estava de olho no atacante Demirovic, do Stuttgart. Também nesse caso, os turcos já teriam feito uma oferta de 15 milhões de euros, mas o Stuttgart a rejeitou de imediato.

Os stuttgartenses desembolsaram 23 milhões de euros por Demirovic há apenas dois anos para tirá-lo do Augsburg. Seu valor de mercado dificilmente deve ter caído desde então, afinal, na última temporada ele contribuiu com 15 gols e cinco assistências em apenas 37 jogos.

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