Depois de Dick Advocaat, o Feyenoord contrata mais um nome conhecido para reforçar a comissão técnica

Casper van Eijck retorna ao Feyenoord para apoiar a equipe médica. É o que informam fontes bem informadas ao site 1908.nl.

O Feyenoord está passando por uma temporada difícil, embora ainda ocupe a segunda posição na VriendenLoterij Eredivisie. No mês passado, foi anunciado que Dick Advocaat foi nomeado consultor para auxiliar o técnico Robin van Persie até o final da temporada.

Agora, Van Eijck (69) também vai apoiar o time de Roterdã. A esperança é que ele possa ajudar a equipe médica do Feyenoord a conter a onda de lesões.

Durante toda a temporada, o Feyenoord vem enfrentando um grande número de lesões. No momento, estão na lista de lesionados, entre outros, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal e Anis Hadj Moussa.

Van Eijck não é um desconhecido no Feyenoord. Entre 2010 e 2021, ele já atuou como médico do clube. Acabou deixando o cargo para se dedicar totalmente à sua pesquisa sobre o câncer de pâncreas.

No início de 2024, Van Eijck começou a trabalhar em Curaçao ao lado de Advocaat, entre outros. Advocaat tornou-se técnico da seleção, Van Eijck, médico da seleção. Em fevereiro deste ano, Advocaat deixou o cargo por motivos pessoais. Van Eijck também se demitiu.

Assim como Advocaat, o papel de Van Eijck no Feyenoord é principalmente de apoio. Isso significa que ele não fará parte da equipe médica de forma integral e, muito provavelmente, também não ocupará lugar no banco de reservas.