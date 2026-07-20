Depois de derrotar a Argentina... De La Fuente conquista o título da Copa do Mundo com um recorde sem precedentes

O espanhol Luis de la Fuente entrou para a história do futebol mundial ao conduzir a seleção de seu país à conquista do título da Copa do Mundo de 2026, após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, alcançando assim um feito sem precedentes em nível pessoal.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Skooka”, De la Fuente tornou-se o técnico mais velho a conquistar o título da Copa do Mundo, alcançando essa conquista aos 65 anos e 29 dias, quebrando o recorde anterior na história da competição.

Essa conquista veio após uma campanha excepcional da seleção espanhola, que impôs seu estilo à maioria dos adversários e conseguiu eliminar a Áustria, Portugal e a Bélgica, e depois a França, antes de superar a Argentina na final, levando a “La Roja” de volta ao trono do futebol mundial.

Leia também... Um golpe doloroso... Messi foi injustiçado na noite de encerramento da Copa do Mundo?

O sucesso de De la Fuente não se limitou à conquista da Copa do Mundo; ele também consolidou sua posição como um dos principais treinadores do mundo, ao continuar conquistando títulos com a nova geração de ouro da Espanha, baseando-se na filosofia de posse de bola e pressão alta que devolveu o prestígio à seleção espanhola.

De la Fuente ocupa agora um lugar especial na história da Copa do Mundo, não apenas por ter levado a Espanha ao título, mas também por se tornar o técnico de maior idade a erguer a taça de ouro desde o início da competição, imortalizando seu nome nos registros da Copa do Mundo com uma nova conquista histórica.