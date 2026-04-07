Depois de comandar os Leões do Eufrates na Copa do Mundo... Arnold: Peço desculpas a todos os iraquianos

O saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Sydney transformou-se em uma verdadeira “praça de comemoração iraquiana”, onde a comunidade iraquiana na Austrália recebeu o técnico Graham Arnold (62 anos) com uma recepção digna de campeões, ao som de tambores, canções árabes e bandeiras tremulando, em homenagem a ele após o sucesso histórico de quebrar o jejum de quarenta anos e levar os “Leões do Eufrates” às finais da Copa do Mundo de 2026.

Orgulho dos jogadores e o pedido de desculpas de “Joe”

Em entrevista à rádio australiana “SBS”, Arnold não escondeu sua surpresa com a magnitude da recepção que recebeu em sua terra natal, descrevendo a cena como “impressionante”.

Leia também: Invencível... O sonho do Egito resistiu desde 1934 diante de anos de frustração e recuperou sua vitalidade com Mohamed Salah



O técnico australiano expressou seu profundo orgulho pelos guerreiros que treinou, apresentando um pedido de desculpas comovente aos torcedores em Bagdá e em todo o Iraque por não poder estar entre eles no meio das grandes comemorações, devido às restrições no espaço aéreo que impediram seu retorno imediato.

Os desafios da “repescagem”

O caminho do Iraque rumo à Copa do Mundo não foi pavimentado de rosas, mas sim uma “epopeia” repleta de desafios geopolíticos e logísticos; as crises regionais e os fechamentos do espaço aéreo dispersaram a equipe antes da decisiva partida da repescagem mundial.

Enquanto Arnold ficava retido nos Emirados e os jogadores enfrentavam dificuldades de deslocamento, os iraquianos mostraram sua força de caráter.

Leia também: Detalhes inacreditáveis... Documentos revelam o que aconteceu nos bastidores da final entre Marrocos e Senegal



E apesar da falta de tempo e do fantasma das lesões que assombrava o elenco, o artilheiro Ayman Hussein conseguiu decidir a partida a favor do Iraque com o placar de 2 a 1, dando início a uma explosão de alegria que começou no campo, onde Arnold voou nos ombros dos jogadores segurando a bandeira iraquiana, chegando às ruas do Iraque, onde 46 milhões de cidadãos comemoraram, recuperando o brilho da esperança no futebol.

O confronto dos grandes

Após essa conquista que restaurou o prestígio do futebol iraquiano, os “Leões do Eufrates” se preparam para disputar a Copa do Mundo em um grupo difícil que inclui: França, Senegal e Noruega.

As expectativas dos iraquianos agora não se limitam à mera participação, mas vão além, buscando dar continuidade a essa jornada lendária que começou em meio ao sofrimento e terminou nos mais prestigiados palcos do futebol mundial.

Leia também: Hakim Ziyech deixa o Estado sionista em maus lençóis... e Ben Gvir responde com uma ameaça pública

