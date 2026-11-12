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O Crystal Palace anunciou oficialmente a demissão de seu técnico francês Pierre Sage do cargo, poucos meses depois de ele assumir a responsabilidade, devido à queda nos resultados da equipe na Premier League e ao fracasso em conquistar a arrancada esperada ao longo da atual temporada.

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O Crystal Palace anunciou oficialmente a demissão de seu técnico francês Pierre Sage do cargo, poucos meses após ele assumir a responsabilidade, devido à queda nos resultados do time na Premier League e ao fracasso em conquistar o início esperado durante a atual temporada.

O clube londrino afirmou em comunicado oficial nesta quinta-feira: "O Crystal Palace confirma que Pierre Sage deixou seu cargo de treinador".

A decisão veio após uma série de resultados negativos que colocaram o futuro do treinador francês em xeque, já que ele conquistou apenas duas vitórias em 10 partidas na Premier League, contra cinco derrotas, encontrando-se incapaz de promover a melhora necessária no desempenho e nos resultados do time.

A saída do técnico do Crystal Palace ocorre poucas horas após a decisão da diretoria do Manchester United de demitir o treinador inglês Michael Carrick.

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A última derrota diante do Liverpool pelo placar de 3 a 1 no estádio do Crystal Palace representou um duro golpe para a situação de Sage, especialmente porque o time caiu para a última posição na tabela de classificação, ficando distante da imagem que a diretoria almejava apresentar desde o início da temporada.

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E o sofrimento do Crystal Palace não parou nas competições da Premier League, já que o time também enfrentou dificuldades na Liga Europa, depois de somar apenas cinco pontos nas primeiras quatro partidas, um saldo que não lhe proporcionou a estabilidade necessária para seguir sua caminhada continental com confiança.

Sage havia assumido o comando do Crystal Palace depois de decidir deixar o Lens, da França, em busca de uma nova oportunidade na Premier League e de viver uma experiência diferente em sua carreira como treinador, mas os resultados não o ajudaram a firmar os pés dentro do clube londrino.

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Com a sucessão de derrotas e a ausência de indicadores claros de melhora no desempenho, aumentaram as pressões sobre o treinador francês, enquanto a diretoria esperava que o time recuperasse seu equilíbrio e competisse de forma melhor nos âmbitos nacional e continental.

De acordo com os relatos, Sage não conseguiu construir uma dinâmica forte dentro do time nem apresentar o suficiente para convencer os dirigentes do clube de sua capacidade de mudar o rumo, levando a diretoria a decidir, por fim, encerrar a parceria com ele e abrir uma nova página em busca de um treinador capaz de salvar a temporada.

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O Crystal Palace já começou a analisar uma série de nomes cotados para suceder o treinador francês, e Thomas Frank está entre as principais opções colocadas sobre a mesa, ao lado de Sean Dyche, que possui grande experiência em lidar com times que enfrentam o risco de rebaixamento da Premier League.

Dyche possui um histórico notável neste tipo de desafio, depois de ter levado o Burnley ao acesso à Premier League por duas vezes e ter conseguido manter sua presença entre os grandes por seis temporadas consecutivas, além de ter conseguido salvar o Everton do rebaixamento durante sua experiência com o time.

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Assim, a aventura inglesa de Pierre Sage termina rapidamente, depois de ele ter deixado o Lens em busca de uma oportunidade de provar suas capacidades na Premier League, mas sem conseguir alcançar os resultados que lhe garantiriam a permanência, fazendo com que o Crystal Palace inicie a jornada em busca de um novo treinador que devolva o time ao caminho certo.