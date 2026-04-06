Depois de brilhar no Barcelona... Médico saudita revela o segredo por trás do colapso de Cancelo no Al-Hilal

O médico saudita Rakan Al-Wabel, especialista em lesões esportivas, revelou o motivo por trás da queda de rendimento do português João Cancelo e de suas lesões recorrentes durante sua passagem pelo Al-Hilal, após seu desempenho notável pelo Barcelona atualmente.

Cancelo havia deixado o Al-Hilal por empréstimo durante a última janela de transferências de inverno, para depois explodir no Barcelona, onde o clube catalão manifestou o desejo de comprar seu contrato de forma definitiva.

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Sobre as lesões e a queda de rendimento, Rakan Al-Wabel disse em declarações ao programa “Al-Muntasif”: “As lesões recorrentes de Cancelo no Al-Hilal têm várias causas, entre elas o tempo de jogo, a mudança de posição e a preparação física desde o início”.

E acrescentou: “Todos esses fatores são conhecidos, mas o que está oculto remete ao aspecto psicológico, pois o astro português não se sentia à vontade no Al-Hilal devido ao tratamento que recebia do técnico e a outras questões”.

E concluiu: “Cancelo é um grande jogador e está classificado entre os melhores laterais do mundo, mas o que aconteceu com ele é uma questão puramente psicológica, como prova seu brilho atual no Barcelona, embora haja várias diferenças entre as duas experiências”.