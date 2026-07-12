Depois de brilhar na Copa do Mundo... um gigante europeu está de olho em Yassine Bounou

Reportagens da mídia turca revelaram que o jogador da seleção marroquina Yassine Bono, goleiro do Al-Hilal saudita, está na mira do Fenerbahçe durante a atual janela de transferências de verão, em uma iniciativa que reflete a grande reputação que o goleiro marroquino conquistou após seu desempenho notável pelo clube e pela seleção de seu país nos últimos anos.

O jornal turco “Fanatik” informou que a diretoria do Fenerbahçe está avaliando seriamente a contratação de Bono, antecipando a possível saída do goleiro brasileiro Ederson durante a atual janela de transferências, depois que seu nome foi associado à possibilidade de uma nova experiência, diante do interesse de vários clubes europeus, com destaque para a Juventus italiana, em contratá-lo.

A reportagem esclareceu que os dirigentes do Fenerbahçe já começaram a elaborar uma lista restrita com vários goleiros candidatos a substituir Ederson, liderada por Yassine Bono, que chamou a atenção pelo excelente desempenho que apresentou no Al-Hilal, do Saudi Arábia, além de seu brilhantismo com a camisa da seleção marroquina, especialmente na Copa do Mundo de 2026, onde foi uma das principais estrelas do torneio.

O jornal acrescentou que as especulações sobre a possível transferência de Bono para o Fenerbahçe aumentaram nas últimas horas, depois que o goleiro marroquino passou a seguir a conta oficial do clube turco nas redes sociais, o que levou muitos seguidores a associar essa ação à existência de contatos entre as duas partes, embora isso não constitua prova oficial da existência de negociações ou acordo entre os dois clubes.

Yassine Bono tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, válido até o verão de 2027, o que dá à diretoria do clube saudita a vantagem na decisão sobre o futuro do jogador, já que qualquer clube que deseje contratá-lo terá de negociar com o Al-Hilal, que até o momento não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de liberar seu goleiro marroquino.

Bono continua atraindo o interesse de vários clubes graças à sua vasta experiência e ao desempenho consistente que vem apresentando nos últimos anos, seja com a seleção marroquina, seja durante sua passagem pelo Sevilla, da Espanha, ou desde sua transferência para o Al-Hilal, mantendo-se como um dos goleiros mais cobiçados no mercado de transferências.