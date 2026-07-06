Depois de brilhar na Copa do Mundo de 2026... Arteta prepara uma jogada africana

Enquanto os preparativos para a nova temporada seguem em andamento, o Arsenal continua buscando reforçar seu elenco com jogadores capazes de elevar o nível da equipe, especialmente na defesa, já que as lesões recorrentes revelaram a necessidade do técnico Mikel Arteta de contar com opções adicionais para a posição de lateral-direito.

De acordo com o site Africafoot, o Arsenal tem o jogador da seleção congolesa Aaron Wan-Bissaka entre suas prioridades durante a janela de transferências de verão, em sua busca por contratar um novo lateral-direito que compense as lesões recorrentes do jogador da seleção inglesa Ben White, que perdeu sua vaga no time titular para o holandês Jurrien Timber.

A reportagem destacou que, apesar das oscilações no desempenho de Wan-Bissaka ao longo de sua trajetória na Premier League, ele possui grande experiência na competição, o que o torna uma opção adequada para reforçar o elenco dos “Gunners” na próxima temporada.

Acrescentou ainda que o Arsenal também tem outros nomes na lista de interesses, como Tino Leframento e Iván Fresneda, mas a contratação de Wan-Bissaka pode ser mais fácil, especialmente após o rebaixamento do West Ham United para a Championship, a segunda divisão inglesa.

O jogador, de 28 anos, tem contrato com o West Ham válido até o verão de 2031, o que pode dificultar as negociações do ponto de vista contratual; no entanto, a reportagem considera improvável que um jogador do calibre de Wan-Bissaka permaneça na segunda divisão.

A tarefa do Arsenal não será fácil, já que o clube londrino não é o único interessado em contratar o jogador. Reportagens da mídia portuguesa revelaram o interesse do Benfica em contratá-lo, confirmando que o clube português já entrou em contato com os agentes do jogador para explorar a possibilidade de concretizar a negociação.

De acordo com o site Transfermarkt, o valor de mercado de Wan-Bissaka é atualmente de 22 milhões de euros, enquanto ele recebe um salário anual de até 5,5 milhões de euros, tendo em vista que apresentou um desempenho notável com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.