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Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Depois de Benzema e Fabinho... o Al-Ittihad define seu novo capitão

Al-Ittihad
Campeonato Saudita
K. Benzema
Fabinho
D. Pereira
Arábia Saudita
França
Brasil
Portugal

O atacante francês foi para o Al-Hilal na janela de transferências de inverno

O Al-Ittihad decidiu quem será o novo capitão na próxima temporada, após a saída do atacante francês Karim Benzema e com o meio-campista brasileiro Fabinho também prestes a deixar o clube.

Benzema era o capitão do Al-Ittihad desde que chegou ao time vindo do Real Madrid no verão de 2023, antes de a braçadeira passar para Fabinho em fevereiro deste ano, após a transferência do atacante francês para o tradicional rival Al-Hilal.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o clube Al-Ittihad decidiu que o zagueiro português Danilo Pereira será o novo capitão da equipe na próxima temporada, caso Fabinho também deixe o clube.

O meio-campista brasileiro pode deixar o time saudita sem custos, após o término de seu contrato no final da última temporada, em meio a relatos que confirmam a ausência de intenção de renovação por mais um período.

Com a possível saída de Fabinho, Pereira assumirá a braçadeira de capitão na próxima temporada, sob o comando do novo técnico alemão Jens Wessing, que assinou contrato de duas temporadas com o Al-Ittihad, com validade até 2028.

Fesing sucedeu o português Sérgio Conceição no comando do Al-Ittihad, após o time ter terminado a última temporada em quinto lugar no Campeonato Saudita, sido eliminado das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia e nas semifinais da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

O “Al-Amid” disputa três títulos na nova temporada: o Campeonato Saudita Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas e a Liga dos Campeões da Ásia, na qual estreia na fase preliminar.

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