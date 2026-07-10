Depois de assumir a seleção de Portugal... O que Cristiano Ronaldo conquistou sob o comando de Jesus?

O técnico português Jorge Jesus, que assumiu oficialmente o comando da seleção de seu país nesta sexta-feira, sucedendo a Roberto Martínez, inicia sua nova missão com a vantagem de conhecer muito bem o capitão dos “Marinheiros”, Cristiano Ronaldo, já que trabalharam juntos no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Os números revelam o grande sucesso da parceria entre os dois: Ronaldo marcou 29 gols em 33 partidas sob o comando de Jesus no Al-Nassr, na última temporada, com uma média de 87 minutos por jogo.

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A Federação Portuguesa de Futebol anunciou a nomeação de Jorge Jesus como técnico da seleção principal, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo após a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a derrota para a Espanha (1 a 0).

A conta oficial da seleção portuguesa na plataforma “X” publicou uma foto de Jesus, acompanhada da legenda: “Uma nova jornada começa hoje”.

Jesus possui um histórico de treinador de destaque ao longo de 36 anos, tendo comandado o Benfica em dois períodos diferentes, além de ter treinado o Sporting de Lisboa, o Flamengo, do Brasil, e o Fenerbahçe, da Turquia.

Nas últimas três temporadas, ele atuou na Liga Saudita, onde treinou o Al-Hilal antes de se transferir, no verão de 2025, para o Al-Nassr. Apesar disso, Jesus assume pela primeira vez uma função de treinador em nível internacional.

Ao longo de sua carreira, Jesus conquistou 25 títulos, entre eles três campeonatos portugueses com o Benfica, um campeonato brasileiro com o Flamengo, além dos títulos da Liga Saudita com o Al-Hilal e, posteriormente, com o Al-Nassr.



