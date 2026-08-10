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Depois de Araújo, Liverpool está prestes a fechar a grande contratação

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Avanço nas negociações

Fontes da "BBC Sport" informaram que uma aliança que inclui o bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos, avançou nas negociações para comprar uma participação de cerca de 30% no clube Liverpool.

O grupo é liderado pelo milionário empresário britânico de origem indiana Amit Bhatia, e inclui também Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

Este aguardado negócio surge depois de o Liverpool ter conseguido contratar por empréstimo o uruguaio Ronald Araújo, vindo do Barcelona.

O grupo Fenway Sports (FSG), proprietário do clube, confirmou no mês passado que o grupo "demonstrou interesse em realizar um investimento estratégico minoritário no Liverpool Football Club".

Bhatia é genro do bilionário empresário indiano Lakshmi Mittal, e foi diretor e sócio proprietário do clube Queens Park Rangers por 18 anos, antes de abrir mão de sua participação no clube no mês passado.

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O empresário americano Bezos, fundador do gigante do comércio eletrônico Amazon, é a quarta pessoa mais rica do mundo.

Segundo a revista Forbes, a fortuna do homem de 62 anos é estimada em 256 bilhões de dólares (192 bilhões de libras esterlinas).

O grupo FSG, que comprou o Liverpool em um negócio de 300 milhões de libras esterlinas em 2010, vendeu uma participação minoritária no time de Anfield para a empresa de investimento esportivo global Dynasty Equity.

A "BBC Sport" entrou em contato com o grupo Fenway Sports para se informar sobre os últimos desdobramentos, mas o grupo não fez nenhum comentário adicional.

Em janeiro, o Liverpool se tornou o clube de maior receita da Premier League inglesa pela primeira vez, de acordo com uma análise realizada pela consultoria financeira Deloitte.

E no mês seguinte, o clube anunciou uma receita recorde de 703 milhões de libras esterlinas para o ano fiscal de 2024-2025.

Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021 para se tornar presidente do conselho de administração, embora ainda detenha 8% da empresa.

O empresário é também dono do jornal "Washington Post" e da empresa "Blue Origin", especializada na indústria aeroespacial, e foi classificado como a pessoa mais rica do mundo em 2021.

Em 2023, o nome do bilionário foi associado à aquisição do time Washington Commanders, da liga profissional de futebol americano, depois que seu proprietário Daniel Snyder colocou o time à venda.

Ele também já havia estudado a possibilidade de comprar o time Seattle Seahawks, campeão do Super Bowl.

Bezos acabou por decidir não apresentar uma oferta por nenhuma das duas franquias, mas agora parece disposto a entrar no cenário esportivo com o Liverpool.

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